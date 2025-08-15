COPE
Vive en directo el desfile de Gala de Moros y Cristianos en Dénia

A partir de las 18 horas

Redacción COPE Denia

Denia - Publicado el

1 min lectura

Esta tarde, Dénia se viste de fiesta para acoger uno de los momentos más esperados y espectaculares de las Fiestas de Moros y Cristianos: el Desfile de Gala. A partir de las 18.00 horas, las principales calles de la ciudad se llenarán de luz, color y tradición con la majestuosidad de los trajes y la emoción de los festeros.

El desfile recorrerá las calles más emblemáticas, ofreciendo un espectáculo único donde se combinan historia, música y artesanía en una puesta en escena que cautiva a vecinos y visitantes por igual.

Para quienes no puedan estar presentes, sigue aquí en directo la retransmisión. 

Un espectáculo de tradición y arte

El Desfile de Gala es la joya de las Fiestas de Moros y Cristianos, donde cada filà despliega su máximo esplendor con trajes elaborados a mano y coreografías que reflejan siglos de historia y pasión festera. Es el momento en que la ciudad se transforma y la tradición cobra vida en una explosión de color, ritmo y emoción.

Además de la espectacularidad visual, este desfile es un homenaje al esfuerzo y la dedicación de los festeros, que durante todo el año preparan cada detalle para hacer de esta noche un recuerdo inolvidable.

