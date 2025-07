El recibo de la basura llega más caro y sin previo aviso en Xàbia

La denuncia ha llegado por parte del Grupo Municipal Socialista, que ha acusado al equipo de gobierno local de aplicar la subida de la tasa sin ninguna comunicación previa y con cambios importantes en los importes. Una situación que ha pillado por sorpresa tanto a residentes como a los negocios locales.

“En años anteriores, el Ayuntamiento informaba con antelación de las campañas de cobro a través de sus canales oficiales para que la ciudadanía estuviese preparada. Este año, ni una sola palabra”, ha denunciado el concejal socialista Ximo Segarra, quien considera que esta actuación representa una "falta de respeto" hacia los vecinos y especialmente hacia los comercios, que justo ahora se preparan para la campaña de verano.

Subida silenciosa y golpe al pequeño comercio

Más allá del silencio institucional, lo que más preocupa es el incremento de la tasa, que afecta especialmente a locales comerciales y negocios, que ahora deberán asumir un gasto mayor en plena temporada alta.

Segarra ha sido tajante: “Hay que ponerse en el lugar de quienes aún no han cobrado a día 1 o de los comerciantes que, sin aviso, tienen que hacer frente a un importante desembolso. Es una falta total de planificación”.

"El gobierno complica la vida en lugar de facilitarla"

Desde el PSOE aseguran que esta situación refleja la actitud de un gobierno local “que no está pensando en sus ciudadanos”, y que vuelve a demostrar una ausencia preocupante de empatía y previsión.

“Este no es solo un error de forma, es una cuestión de fondo: no informar, no anticipar, no explicar… eso es gobernar de espaldas a la gente”, ha añadido Segarra.

Falta de transparencia y comunicación

La polémica se suma a otras quejas recientes sobre la gestión municipal y deja en evidencia —según los socialistas— la necesidad de mejorar la comunicación institucional, especialmente cuando se trata de medidas económicas que afectan directamente al bolsillo de la ciudadanía.

Mientras tanto, el malestar crece entre los contribuyentes que ya han visto cargado el nuevo recibo sin previo aviso y con un importe que, para muchos, resulta sorprendentemente elevado.

El equipo de redacción de COPE Dénia Marina Alta seguiremos atentos a las reacciones y a posibles explicaciones por parte del Ayuntamiento.