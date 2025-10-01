Los mayores también vuelven al cole con Cruz Roja Dénia

Participantes del Taller de Castellano de Cruz Roja Dénia durante una de las primeras sesiones, acompañados por voluntarios

Con el inicio del curso, las personas mayores también vuelven a las aulas de la mano de Cruz Roja Dénia, que ha puesto en marcha dos talleres dirigidos a mejorar su calidad de vida, promover su integración y combatir la soledad.

Taller de Castellano: alfabetización e inclusión social

Desde el pasado lunes 29 de septiembre, la Asamblea Local de Cruz Roja Dénia ha iniciado un Taller de Castellano especialmente dirigido a personas adultas mayores. El objetivo es doble: alfabetizar y ayudar en el aprendizaje del idioma, proporcionando herramientas clave para la integración social, la mejora de oportunidades laborales y una mayor autonomía.

El taller cuenta con 24 personas inscritas, repartidas en dos grupos, y se imparte con el apoyo de dos voluntarios que acompañan y guían a los participantes en su proceso de aprendizaje.

Además de enseñar el idioma, las sesiones están pensadas para romper barreras lingüísticas, favorecer la comunicación y fomentar la inclusión de personas de distintas procedencias. Se trata de un espacio de formación pero también de encuentro social, donde los mayores pueden compartir experiencias y sentirse parte activa de la comunidad.

“Este programa es una muestra del compromiso de Cruz Roja Dénia por potenciar la integración y el bienestar de nuestros mayores”, han destacado desde la Asamblea, resaltando el valor de combinar aprendizaje, interacción y apoyo social.

Taller de Memoria: estimulación cognitiva y apoyo emocional

Por otra parte, el próximo 7 de octubre arranca también el Taller de Memoria, dirigido a personas mayores de 65 años. Esta iniciativa busca estimular las funciones cognitivas, combatir la soledad no deseada y crear redes de apoyo entre los participantes.

En esta edición, hay unos 40 inscritos, también divididos en dos grupos. Durante las sesiones, los mayores realizan ejercicios de memoria, actividades interactivas y dinámicas en grupo, además de llevarse tareas para casa que les ayudan a continuar con la estimulación cognitiva de forma autónoma.

Los usuarios de ediciones anteriores han valorado muy positivamente este programa, destacando que les motiva, mejora su bienestar y les permite sentirse más acompañados, útiles y activos.

Desde Cruz Roja Dénia recuerdan que estos talleres forman parte de su compromiso con una vejez activa, saludable e inclusiva, ofreciendo espacios donde los mayores pueden aprender, socializar y reforzar su autoestima.