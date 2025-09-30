La Marina Alta cierra el lunes bajo alerta naranja y con registros de hasta 100 litros por metro cuadrado

La Marina Alta ha arrancado la semana pasada por agua. Este lunes, la comarca se ha mantenido en alerta naranja por lluvias intensas, y los datos no dejan lugar a dudas: en algunos puntos se han registrado hasta 100 litros por metro cuadrado, según la red meteorológica de AVAMET.

Las precipitaciones se concentraron especialmente durante la mañana, dejando escenas de paraguas, calles anegadas y tráfico lento en varios municipios. Por la tarde, la situación fue mejorando progresivamente, con tímidas apariciones del sol en algunas localidades.

¿Dónde ha llovido más?

El mayor registro del día se ha dado en Parcent, en la estación de la Font del Llavador, donde se han acumulado casi 100 litros por metro cuadrado. Le siguen Pedreguer, con más de 80 litros, y Orba y Ondara, que superan los 70 litros.

Como es habitual en este tipo de episodios, las lluvias han sido más intensas en el interior y prelitoral, especialmente en la mitad norte de la comarca.

También llueve en la costa

En cuanto al litoral, Dénia encabeza los registros. En La Xara se recogieron 60,5 l/m². En la estación del Joan Chabàs, en el casco urbano, el acumulado alcanzó los 31,9 l/m².

Alerta activa

La alerta naranja por lluvias muy fuertes y persistentes sigue activa durante la jornada de hoy, martes. También se mantiene el aviso amarillo por tormentas, por lo que se recomienda precaución, especialmente en desplazamientos por carretera y zonas inundables.