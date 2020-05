La EATIM de Jesús Pobre muestra su disconformidad con el Plan Planifica de la Diputación de Alicante

Tras la presentación del plan planifica de Diputación de Alicante y su área de infraestructuras el pasado viernes 06 de Marzo de 2020 en Jijona, adelantando el contenido del plan, y el reparto correspondiente a municipios y Entidades Locales Menores, Jesús Pobre fue penalizado en el 50% de la inversión, esto es, su reducción en 240.000 euros frente a los 456.000 euros estimados inicialmente, por lo que la Junta Vecinal, tras una reunión mantenida por todos sus integrantes, realizó una consulta jurídica, formulando en fecha 11 de marzo de 2020 por registro de entrada, escrito de alegaciones.

En las citadas alegaciones formuladas ante el área de infraestructuras, la Eatim de Jesús Pobre expone la inversión nominativa de 2018 asimilable al POS de dicha anualidad, la renuncia de la anualidad de 2019 , las resoluciones y condicionados expresamente redactados por la Diputación de Alicante, pormenorizando en que condiciones fué otorgada, así como la NO renuncia expresa ni tácita a las inversiones del periodo correspondientes al plan planifica de 2021 a 2023 en ninguno de los acuerdos vecinales.

De las gestiones realizadas por el Alcalde Javier Scotto, responsable del área de inversiones para la Entidad Local Menor, se ha tenido conocimiento de que la reducción obedece al importe duplicado en la inversión nominativa, sin embargo esta inversión no es de 2019, sino de un año anterior, habiendo ya sido penalizados en el POS 2019, y en el condicionado aprobado y remitido en su día por la Diputación de Alicante para su aprobación plenaria por la Eatim, nunca se hizo constar que fuera superior a una anualidad, ni se practicó liquidación plurianual como sí se ha efectuado a las entidades locales beneficiadas en 2019, cuando cualquier renuncia exige que sea expresamente informada y comunicada.

La Junta vecinal pone de manifiesto que este cumulo de contradicciones y aplicación de condiciones con carácter retroactivo, obedece a las continuas decisiones y cambios “sobre la marcha” en las inversiones nominativas de 2018, sin pensar en las consecuencias que en el caso de esta Entidad Local Menor, representa para 4 año, una inversión de tan solo 240.000 euros, la menor inversión concedida a la Eatim en las dos últimas legislaturas, ocho años, el mayor retroceso sufrido con el área de infraestructuras de la Diputación de Alicante.

Hasta la fecha, las alegaciones formuladas no han obtenido ninguna respuesta, no obstante y publicadas las condiciones en el BOP, y tras una reunión mantenida por la Junta Vecinal, la Eatim de Jesús Pobre renuncia a la interposición de recurso contencioso administrativo frente al citado plan, dado que entre las alegaciones iniciales el 10 de marzo de 2020 y su aprobación definitiva, ha sobrevenido la crisis sanitaria y económica para toda la provincia, por lo que de formular el citado recurso, se vería paralizada la inversión, situación que la Eatim de Jesús Pobre ha decidido evitar para no perjudicar a la provincia en estos momentos tan difíciles en que la inversión es necesaria, pese a contar con una consulta jurídica favorable a la viabilidad de la impugnación.