Dénia implanta un sistema d’aparcament intel·ligent per a afavorir l’accés al comerç local i millorar la mobilitat
En total s’han sensoritzat 277 places d’estacionament regulat
Denia - Publicado el
2 min lectura
L’Ajuntament de Dénia ha implantat un sistema d’smart parking (estacionament intel·ligent) en la zona blava de la ciutat amb l’objectiu de facilitar l’accés de la ciutadania al comerç local, reduir el trànsit d’agitació al centre urbà i disminuir les emissions de CO₂. Aquesta actuació forma part del projecte de Transformació Digital Intel·ligent i Sostenible del Sector Comercial de Dénia, emmarcat en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Ministeri d’Economia, Comerç i Empresa i finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.
Maria José García, regidora de Comerç, ha destacat que: “L’actuació permetrà conéixer en temps real l’ocupació de les places d’estacionament regulat, oferint una solució tecnològica que farà més còmode i eficient vindre a comprar al centre de Dénia”
En total s’han sensoritzat 277 places d’estacionament regulat —267 ordinàries i 10 reservades per a persones amb mobilitat reduïda— en carrers de l’entorn del Mercat Municipal i del centre històric: Carlos Sentí, Mercat, Magallanes, Cándida Carbonell, Colón, Calderón i al pàrquing de l’Estació.
La ciutadania disposa de l’aplicació mòbil gratuïta ParkTime, que mostrarà en temps real la disponibilitat de les places monitoritzades. L’app permetrà també agrupar i localitzar exclusivament les places reservades per a persones amb mobilitat reduïda (PMR) o incloure-les en una cerca general.
El sistema es completa amb la instal·lació de tres panells informatius situats en punts estratègics d’accés a la ciutat: carrer de Patricio Ferrándiz, l’encreuament del carrer de la Mar amb Cándida Carbonell i, finalment, en la ronda de les Muralles intersecció amb el carrer del Pont, que està en procés d’instal·lació. Aquests panells guiaran als conductors cap a les zones amb places lliures, evitant la saturació als carrers més cèntrics.
El regidor de Seguretat Ciutadana, Javier Scotto, ha destacat que:
«Amb els panells informatius i la gestió tecnològica reduïm els temps de cerca, ordenem millor el trànsit i garantim un accés més segur i eficient al centre».
Els sensors magnètics instal·lats són autònoms i sense fils, estan embeguts al paviment amb material antilliscant i permeten detectar en temps real l’ocupació de cada plaça. Disposen de calibratge automàtic continu, connectivitat mitjançant tecnologia narrowband sobre xarxes mòbils LTE, i una vida útil estimada de fins a deu anys.
García ha recordat que aquesta actuació se suma a altres impulsades l’últim any, com el llançament de l’app D-Dénia o les taquilles refrigerades del Mercat Municipal, totes elles dirigides a modernitzar, digitalitzar i reforçar el comerç local de la ciutat. “Modernitzar els serveis que acompanyen al comerç és donar suport directament a les nostres tendes i negocis. Ara, amb aquest sistema, vindre a comprar a Dénia serà més atractiu, perquè, sumat a altres factors, facilitem l’aparcament”.