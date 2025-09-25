Dénia demostra, un any més, la seua solidaritat en la 17a Marató de Donació de Sang
Segons les dades oferides pel Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana, 14 donacions corresponen a nous donants
Dénia ha tornat a mostrar la seua cara més solidària en la 17a edició de la Marató de Donació de Sang, celebrada este dimecres 24 de setembre al Centre Social.
L’alcalde, Vicent Grimalt, i el vicealcalde i regidor de Salut Pública, Rafa Carrió, van visitar al matí la marató junt amb altres membres de la corporació i patrocinadors, i van agrair públicament la resposta ciutadana i la implicació de totes les persones que han participat en esta jornada, així com el suport de les entitats col·laboradores que han fet possible la difusió i l’èxit de la iniciativa.
Segons les dades oferides pel Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana, la jornada va registrar un total de 100 persones presentades, de les quals 85 donacions van ser donacions efectives de sang, i 14 corresponen a nous donants.
En el torn de matí, de 9.45 a 13.30 hores, es van presentar 45 persones al Centre Social, de les quals 35 van poder donar, entre elles 7 nous donants. En el torn de vesprada, de 16.45 a 20.30 hores, van acudir 55 persones i es van realitzar 50 donacions efectives, amb 7 nous donants més.
La Marató de Donació de Sang de Dénia ha sigut possible un any més gràcies a la col·laboració de nombroses entitats i empreses locals, que han participat difonent i incentivant la participació, entre elles COPE Dénia Marina Alta.
L’edil de Salut va destacar que: “Estem satisfets perquè esta resposta demostra que Dénia és una ciutat solidària i amb un gran cor col·lectiu. Anime ara a continuar donant sang al llarg de l’any en les diferents convocatòries organitzades pel Centre de Transfusió, i agrair de nou la col·laboració de patrocinadors i ciutadania”.