El corazón de Calp se transforma en un taller de arte al aire libre

El Ayuntamiento de Calp, a través de las concejalías de Dinamización del Casco Antiguo y Cultura, ha anunciado la continuidad del proyecto «La Calle del Arte». La decisión llega tras la excelente acogida que recibió la iniciativa en la pasada edición de «La Nit Encesa», consolidando su apuesta por el talento local.

Arte en vivo junto al patrimonio

El objetivo principal de esta propuesta es convertir el corazón del municipio en un escaparate para los artistas de la zona. Los participantes no solo expondrán sus piezas, sino que mostrarán su proceso creativo en directo, permitiendo al público observar cómo cobran vida las obras en el emblemático Poble Antic de Calp.

De este modo, el consistorio busca fusionar la expresión artística con el valor patrimonial del entorno, creando una experiencia cultural única para residentes y visitantes.

Una cita mensual con la cultura

La iniciativa se establece como una cita fija en el calendario cultural del municipio. El evento se celebrará el primer domingo de cada mes en horario de 10:00 a 14:00 horas en su ubicación habitual: la calle Santísimo Cristo, junto al histórico Torreó de la Peça.

Esta apuesta por la cultura de proximidad pretende seguir dinamizando el centro histórico y atraer a un público diverso en un ambiente creativo y al aire libre, reforzando la vida social y cultural de Calp.