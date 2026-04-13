Jaca celebra la festividad de San Jorge con una semana repleta de actos culturales y literarios

La ciudad de Jaca ha presentado una semana cargada de actos literarios para celebrar el Día del Libro, que se extenderá desde el 18 hasta el 23 de abril. La concejal de cultura, tradiciones y festejos, Andrea Vargas, ha sido la encargada de desgranar el programa, destacando la importancia de la fecha en la región. “El 23 de abril es un día no solo para conmemorar la literatura, sino que tiene especial importancia en nuestra tierra, cultura y tradición, al englobarse dentro del día de San Jorge, patrón de Aragón”, ha explicado la concejal.

Las actividades comienzan el jueves 18 de abril a las 19:30h en Araguás del Solano con la presentación del libro “Mi hogar a 6.000 km”, de David L. Simón. Se trata del número 26 de la colección Papeles Abiertos, editado por la Librería General de Jaca. El acto contará con la participación de Ángel Mesado y Javier Acín y finalizará con un vino aragonés.

El fin de semana previo al Día del Libro también cuenta con propuestas. El sábado 20 de abril a las 19:00h se proyectará “Truman Capote” en la sala de cine de la Biblioteca Municipal, como parte de la programación especial. Al día siguiente, el domingo 21, la Asociación Doña Sancha entregará los premios de su VI Concurso de relatos cortos a las 20:00h en el salón de actos de la Biblioteca.

Para los amantes de la montaña, el lunes 22 de abril a las 19:00h, la escritora Sagrario Ramírez presentará su obra “Con el sol en los talones”, un relato sobre la travesía de la GR 11 que se presenta como una cita imprescindible para los aficionados a las rutas pirenaicas.

El 'plato fuerte' del 23 de abril

El día grande, el martes 23 de abril, la Plaza Biscós acogerá el tradicional Mercado Literario con la participación de librerías y asociaciones culturales de la ciudad. Se instalarán diez casetas con un horario de 10:00h a 14:00h y de 17:00h a 21:00h. Como novedad, este año se organizarán partidas libres de ajedrez de 11:00h a 13:00h, gracias a la colaboración entre la Biblioteca y el Club de Ajedrez Escolapios.

Esa misma mañana, de 11:30h a 13:30h, el salón de actos de la Biblioteca será el escenario de varios talleres creativos para niños de 5 a 14 años. Las actividades, una “Gincana creativa” y otra bajo el título “Charlie y la fábrica de Chocolate”, requieren inscripción previa en la Biblioteca y tienen un aforo máximo de 25 personas cada una.

Por la tarde, a las 18:30h, el ilusionista Pedro III presentará su espectáculo “Plan de fuga de los Libros Secuestrados” en el mismo salón de actos. Esta propuesta creativa, recomendada para mayores de 4 años, busca acercar a los más pequeños a la literatura a través de desafíos mágicos para “liberar a los libros secuestrados” y fomentar su imaginación.

Teatro para cerrar la semana

Para finalizar la programación, el Palacio de Congresos acogerá a las 18:00h el espectáculo teatral “Leocadia y los ratones”, de la compañía Teatro Arbolé. La obra transcurre en una biblioteca imaginaria donde la bibliotecaria Leocadia y los ratones Pérez y Pereza guían a la joven Laurita en la búsqueda de libros secretos y encantados, ofreciendo una original versión del cuento de La Bella Durmiente.

San Jorge representa la valentía, el carácter aragonés y nos recuerda lo importante que es la tradición y el enriquecimiento personal a través de la cultura literaria" Andrea Vargas, concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Jaca

La concejal Andrea Vargas ha querido agradecer la implicación de todos los participantes para llevar a cabo este extenso programa. “San Jorge representa la valentía, el carácter aragonés y nos recuerda lo importante que es la tradición y el enriquecimiento personal a través de la cultura literaria”, ha concluido.