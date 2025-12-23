El “canelón mar y Asia” del restaurante Meraki gana la XXVI Ruta de Tapas de Dénia

Los premiados de la última edición de la Ruta de la Tapa en Dénia

El “canelón mar y Asia” relleno de langostino, bechamel de lima y jengibre, espuma de soja y mandarina” ha llevado al restaurante Meraki (pl. Convent, 6) a alzarse con el primer premio de la 26.ª Ruta de Tapas de Dénia por votación del público.

La entrega de premios se ha celebrado hoy en la Sala de Plenos del ayuntamiento, con la participación del alcalde y concejal de Turismo, Vicent Grimalt, el director de GuiaME Comunicació, empresa organizadora de la Ruta, Manolo Martí; la presidenta y la gerente de AEHTMA, Amor López y Reme Cerdá. Han participado también en la entrega de premios Inma Docampo, del centro comercial Portal de la Marina; Toni Ortolá, de Fuego Difusión, Jorge Rodríguez, de hostelBe y un representante de Cafés Pepetto, todas ellas empresas patrocinadoras de la Ruta.

Eduardo Roa, de Meraki, ha recogido la placa conmemorativa del primer premio, que entrega GuiaME Comunicació como entidad organizadora del concurso. La dotación incluye, asimismo, una barbacoa de sobremesa Ofyr Tabl’O, por cortesía de Fuego Difusión, y una comida o cena degustación, ofrecida por el restaurante Mena.

El segundo clasificado ha sido el restaurante El Cantó (c. Loreto, 8) por su tapa “Coca de presa ibérica” con cebolla roja caramelizada y salsa de setas del bosque. El responsable del establecimiento, Paco Penev, ha recogido una placa conmemorativa y el premio de una cena, noche de hotel y desayuno en el hotel La Font d’Alcalà, en Alcalà de la Jovada de parte de GuíaME Comunicació. También ha recibido una cesta de té y tetera por cortesía de Cafés Pepetto.

Como novedad, en esta edición, la organización ha introducido un tercer clasificado de la Ruta de Tapas. El premio ha recaído en el Bar Cebolla (Els Magazinos. c. Pont, 19) y su “Quesadilla de secreto ibérico trufado”. El centro comercial Portal de la Marina patrocina este premio con una tarjeta regalo de 200 euros y Cafés Pepetto con una cesta de café y cafetera.

La Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Marina Alta (AEHTMA) otorga dos premios a criterio de un jurado especializado. En esta edición de la Ruta de Tapas, el primer premio AEHTMA, dotado con una placa conmemorativa y una experiencia gastronómica en Dénia para dos personas, ha sido para la tapa “Pucherito” del restaurante La Cova Tallà (c. Loreto, 10). El segundo clasificado, que ha recibido una placa conmemorativa, ha sido el restaurante Bavaria Bräu (c. Marqués de Campo, 29) con su tapa “Euforia”.

El premio a la mejor tapa elaborada con producto autóctono que entrega Turisme Dénia ha recaído en los “Xurros amb xocolate de la bahía”, de Casa Benjamín (c. Ramón y Cajal, 14). El alcalde y concejal de Turismo, Vicent Grimalt, ha entregado la placa conmemorativa del galardón.

Y, por último, el premio a la creatividad y mejor presentación que patrocina hostelBE ha sido para la tapa “Pucherito”, de La Cova Tallà. Iván Segovia, propietario del local, ha recogido el premio, consistente en un bono de 300 euros a consumir en cualquiera de los establecimientos de hostelBE.

Maxim Borisov, premio especial a la dedicación e implicación con la Ruta

GuíaME entrega un premio especial a los establecimientos que colaboran con la Ruta desde sus inicios, dotado con 200 euros en metálico. En esta ocasión, el premio ha recaído en Maxim Borisov, responsable de la Tasca Les Monges y el Txoko Bar.

Manolo Martí ha destacado que “Max es uno de los participantes que ha estado con nosotros desde el principio, no ha fallado en ninguna edición; es más, ha ido incrementando su participación cada vez que ha comenzado un proyecto nuevo”.

Martí también ha destacado del restaurador “que es un gran aliado y consejero y un profesional que siempre cumple elaborando tapas que gustan a la gran mayoría del público”.

“En GuíaME –ha añadido- valoramos profundamente la dedicación, implicación y compromiso, así como el esmero y el buen hacer que hacen de la Ruta un evento único. Por todo eso, Max, de Tasca Les Monges y Txoko Bar, se lleva este premio más que merecido”.

Cena de tapeo para los participantes

A continuación, se ha procedido al sorteo de premios para los participantes de la 26.ª Ruta que hayan puntuado, al menos, 15 tapas en el pasaporte.

El resultado es el siguiente:

Ganadora de una cena de tapeo para dos personas en el restaurante Meraka (1r. clasificado):

Ursula Schmitz-Lanske

Ganador de una cena de tapeo para dos personas en el restaurante El Cantó: (2.º clasificado):

Julia Sánchez

Ganador de una cena de tapeo para dos personas en el Bar Cebolla: (3.º clasificado):

Thekla Osterode

Ganadora de una cena de tapeo para dos personas en el restaurante La Cova Tallà (1.º premio AEHTMA

): Lucía Ruiz Sirera

Ganadora de una cena de tapeo para dos personas en el restaurante Bavaria Bräu (2.º premio AEHTMA

): Johanny Dietvorst

Ganador de una cena de tapeo para dos personas en el restaurante Casa Benjamín (ganador del premio Turismo Dénia

): Ksenia Nilus

Appremios

La Ruta premia también a los ruteros que más tapas han puntuado a través de la app Rutappa. El premio está patrocinado por el centro comercial Portal de la Marina y consiste en una tarjeta regalo por valor de 300 euros para compras en los locales del centro comercial.

La ganadora del sorteo de la tarjeta regalo de esta edición ha sido Celia Villena Luján.

La Ruta de Tapas de Dénia ya se prepara para su próxima edición, que se celebrará en febrero de 2026.

Representación en el Campeonato nacional de tapas

La entrega de premios ha servido de escenario para hacer público el nombre del establecimiento que representará a Dénia en el Campeonato oficial de tapas y pinchos de España, que se celebrará del 26 al 28 de enero de 2026, en el marco de Madrid Fusión.

Los organizadores de la Ruta de Tapas de Dénia –guíaME, AEHTMA y Turisme Dénia- han acordado, teniendo en cuenta los establecimientos galardonados en la 25 y 26 edición de la Ruta de Tapas celebradas este año, que Bodega Casa Benjamín represente a Dénia y la Marina Alta en el campeonato.

La iniciativa cuenta con el patrocinio de Caixa Popular y la colaboración del Patronato Costa Blanca.