40 Años de Leyenda: el SEAT Ibiza que nació con 'System Porsche'

Bienvenidos al capítulo 157 de 'Puesta a Punto'. En esta ocasión celebramos cuatro décadas de una auténtica leyenda de la carretera y parte de nuestra historia: el SEAT Ibiza.

El Ibiza, que nació en un momento crucial para la marca en 1984, se convirtió en una audaz declaración de independencia. Con el diseño del maestro Giugiaro y los motores respaldados por el prestigioso 'System Porsche', logró cautivar a varias generaciones.

Repasamos la audacia de su primera etapa, sus tres títulos mundiales de rally, y cómo este coche, con más de seis millones de unidades vendidas, es el vehículo español más vendido de la historia. En Puesta a Punto brindamos por el icono mediterráneo que ha evolucionado sin perder su carácter.

Samsung El nuevo Seat Ibiza del 40ª aniversario.

Y sin soltar el volante, en este episodio ponemos el foco en una de las propuestas más interesantes que han pasado por Test Drive: el Mazda CX-5 e-SKYACTIV G 2.5 -MHEV. Nos subimos a este SUV, que encarna la filosofía de diseño Kodo, para desgranar su mecánica.

En un mundo de motores pequeños y turbo, Mazda se mantiene fiel a un motor de gasolina de aspiración natural de 2.5 litros. Es un bloque de "carrera larga" diseñado para la suavidad y el confort, fiel al concepto Jinba Ittai (la conexión entre conductor y coche). Además, gracias a la sutil microhibridación de 24 voltios, consigue la tan valiosa etiqueta ECO.