Vacaciones mortales en Benidorm: una discusión acaba en tragedia entre dos turistas británicas

El turismo en Benidorm se ha visto sacudido por un suceso tan sorprendente como trágico. Una mujer británica de 64 años ha sido detenida acusada de estrangular a una compatriota de 66 con el cable de una aspiradora en un apartamento del Rincón de Loix, una de las zonas más turísticas de la ciudad.

Según fuentes policiales, fue otra amiga, también británica, quien alertó al 112 después de que la sospechosa le confesara lo ocurrido. Cuando los sanitarios llegaron al lugar, la víctima ya había fallecido con claros signos de asfixia.

Una discusión previa como detonante

La investigación, a cargo del Cuerpo Nacional de Policía, apunta a que antes del crimen hubo una discusión verbal entre las dos mujeres, aunque por el momento se desconocen los motivos. Todo ocurrió durante una estancia vacacional en un apartamento compartido.

Un testigo habría presenciado la disputa previa, lo que refuerza la hipótesis de que la pelea pudo ser el origen del fatal desenlace.

Investigación judicial abierta

El cuerpo de la víctima fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Alicante para practicarle la autopsia. El caso se encuentra ahora bajo instrucción del juzgado número 2 de Benidorm, en funciones de guardia, mientras se espera conocer los detalles que rodearon este crimen.