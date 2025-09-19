Guille Uzquiano, analista de fútbol: "El fichaje de Rashford es perfecto, no te cuesta el dinero de Nico Williams o Luis Díaz"

Marcus Rashford ha aterrizado en el FC Barcelona de la mejor manera posible: con dos goles decisivos en su debut en la Champions League contra el Newcastle. Su actuación estelar no solo ha dado la victoria al conjunto azulgrana, sino que ha abierto un interesante debate en 'El Partidazo de COPE' sobre la idoneidad y el encaje del delantero inglés en el esquema de Hansi Flick. El analista Guille Uzquiano ha sido contundente al calificar su llegada como una operación maestra para el club.

Un fichaje 'perfecto' a coste cero

Durante el programa, Guille Uzquiano ha desgranado los motivos por los que considera la incorporación del inglés un acierto total. "A mí me parece que es un buen jugador de banquillo, creo que está por detrás de Lamine y de Rafinha, pero que si un día falta uno de los dos, pues pones a Rashford y te va a cumplir", ha explicado. La clave, según el analista, es la fórmula económica de la operación: "Yo creo que es un fichaje perfecto, coste cero, una cesión que si sale bien la puedes aprovechar y no te cuesta el dinero que te hubiera costado Nico Williams o Luis Díaz".

En la misma línea se ha mostrado Dani Senabre, quien ha destacado que "la gran noticia para el Barça es que Rashford es suplente". Ha argumentado que el equipo no depende en absoluto de su rendimiento, lo que permite afrontar la ausencia de una estrella como Lamine Yamal sin que sea "un drama". Para Senabre, el hecho de que el Barça haya solventado una visita bastante complicada en Champions con un jugador llegado a coste cero es motivo para que en el club estén "dando palmas con las orejas", como bien explicó en su análisis para Tiempo de Juego.

AFP7 vía Europa Press Marcus Rashford del FC Barcelona celebra un gol durante el partido de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025/26 entre el Newcastle United FC y el FC Barcelona en St James' Park

La confianza de Flick y un carácter 'inexpresivo'

A pesar de su brillante actuación, la personalidad de Rashford no ha pasado desapercibida. Helena Condis, presente a la salida de vestuarios, lo ha descrito como un jugador "muy tímido, muy humilde" y "prácticamente inexpresivo", incluso en una noche de celebración personal y colectiva. "Le he felicitado, iba con el trofeo MVP y es que es eso, es prácticamente inexpresivo", ha comentado la periodista en COPE, sorprendida por la seriedad del delantero de 27 años.

Esa seriedad contrasta con la euforia contenida de su técnico, Hansi Flick, quien, según Condis, quiere "darle mucha confianza" y "subir mucho la autoestima al delantero inglés". El propio Flick ha confirmado que la calidad de Rashford no es una sorpresa para el equipo, afirmando que "estos golazos ya los mete en los entrenamientos". El técnico alemán, que ha terminado el partido con problemas en la voz de tanto gritar, está decidido a hacer que el inglés sea una pieza importante esta temporada.

Madurez y oficio para ganar en Europa

Más allá de los nombres propios, los analistas de 'El Partidazo de COPE' han coincidido en la seriedad y concentración mostrada por el equipo, especialmente en la gestión de los minutos finales, una de las asignaturas pendientes del Barça en temporadas anteriores. "Yo el Barça del año pasado te palma este partido seguro", ha sentenciado Pedro Martín. El equipo ha demostrado oficio, controlando el balón en campo contrario con Pedri y De Jong al mando para no correr el más mínimo riesgo, una imagen muy diferente a la de otras noches europeas y que se pudo ver en el directo del Newcastle - Barcelona.

EFE Marcus Rashford del Barcelona celebra tras marcar su segundo gol durante el partido de la fase de liga de la UEFA Champions League entre el Newcastle United y el Barcelona

La noche, sin embargo, también ha dejado una pequeña preocupación con las molestias en el tendón rotuliano de Pau Cubarsí, que le han obligado a pedir el cambio. Desde el vestuario informan que podría estar contra el Getafe, aunque no se descarta que Flick opte por la prudencia y le dé descanso. Con todo, la irrupción de Rashford y la solidez mostrada por el equipo refuerzan la candidatura del Barça a competir por todo esta temporada.