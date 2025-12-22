El tercer premio de la Lotería de Navidad sorprende a los celadores en plena jornada en el Hospital de San Juan: "Nos hemos quedado bloqueados"

Rubén Gómez, agachado y en el centro, es el nuevo encargado de celadores del Hospital de San Juan y celebra con sus compañeros el premio.

La suerte del tercer premio de la Lotería de Navidad ha caído en el Hospital de San Juan de Alicante. La celebración se ha desatado a las puertas del centro entre los compañeros agraciados, aunque con la cabeza puesta en seguir trabajando. Rubén Gómez, el actual encargado de los celadores, ha explicado que fue José Luis, el anterior jefe, quien les hizo llegar los décimos.

Una noticia totalmente inesperada

Gómez ha relatado cómo se han enterado de la noticia mientras estaban trabajando en el despacho. Ha sido una compañera del sindicato la que ha bajado para darles la enhorabuena. "Nos hemos quedado bloqueados, porque yo hasta he dudado de si lo tenía o no, y hasta que lo he mirado no me lo he creído", ha confesado el encargado.

Una lluvia de millones para los más humildes

En total, se han repartido unos 150 décimos entre amigos y trabajadores del hospital. La fortuna ha llegado a varios servicios, como el quirófano de ojos y, sobre todo, a los celadores. "Al final somos los más humildes de la plantilla, y mira por dónde nos ha venido bien", ha celebrado Gómez con emoción.

A pesar de la euforia, el deber es lo primero. Los trabajadores apenas han podido parar para festejarlo. "Nos hemos permitido eso, cinco minutos de celebración, pero hay que seguir trabajando para que la sanidad pública siempre mejore", ha afirmado Gómez. La celebración real, dice, ya llegará con la familia.

Con la alegría todavía en el cuerpo, el celador ya piensa en el futuro y ha admitido que, con el dinero del premio, se permitirá "algún viajecito, seguro que caerá".