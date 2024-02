La sorpresa de Mazón por la visita de Sánchez a Torrevieja: "Ni nos ha informado"

Pedro Sánchez tiene previsto visitar este miércoles por la mañana Torrevieja para comprobar las instalaciones de la desalinizadora del municipio en una etapa de sequía en la que el papel de este tipo de infraestructuras puede ser fundamental para compensar el déficit hídrico.

Preguntado por la visita del presidente del Gobierno a la provincia de Alicante, el jefe del Consell, Carlos Mazón, no ha escondido su malestar por el desconocimiento oficial de su visita: "No me consta que el presidente Sánchez nos haya informado de su visita a Torrevieja. Ni ha requerido nuestra presencia ni nos ha informado de cuál es el objeto de su visita", ha explicado el presidente alicantino.

"Poco puedo alegar. Me hubiera gustado haberlo sabido o incluso haberle podido acompañar, pero no ha sido así", ha remarcado Carlos Mazón.

La esperada reunión con Teresa Ribera

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, se reunirá el próximo lunes con la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para abordar entre otros asuntos el estado actual del trasvase Tajo-Segura y, en concreto, los motivos "políticos" y no técnicos de sus recortes.

Mazón ha hecho este anuncio tras reunirse con representantes de las principales organizaciones agrarias valencianas, y ha avanzado que en esa reunión, que según ha dicho lleva esperando "prácticamente" toda su vida por ser el agua una de las "luchas" de su carrera política en la Comunitat Valenciana, llevará una agenda "muy clara y muy reivindicativa" en torno al problema del agua.

En sintonía con los agricultores

Mazón también ha valorado este martes la capacidad de unión, interlocución, madurez y coordinación del Foro Agrario de la Comunitat Valenciana, formado por las principales organizaciones agrarias, yha respaldado sus reivindicaciones ante el Gobierno y Europa.

Mazón ha recibido en el Palau de la Generalitat a los representantes de este Foro, en el que la Administración autonómica no interviene pero con el que existe una "sintonía absoluta", ha señalado el president en la rueda de prensa conjunta que ha tenido lugar tras el encuentro.

Les ha agradecido su capacidad para poner "en el centro" los principales problemas que atraviesa desde hace años el campo de la Comunitat Valenciana, ha asegurado que ahora es el momento de que la agricultura mediterránea exhiba su "fuerza" ante Europa y ha insistido en que el Consell respalda y respaldará las reivindicaciones que plantea el Foro Agrario.