Estos son los tres primeros testigos citados a declarar por la jueza en el caso de 'Les Naus'

Luis Barcala, alcalde de Alicante, ha hablado este lunes sobre la comisión de investigación de Les Naus.

La magistrada que investiga las posibles irregularidades en la adjudicación de las viviendas de protección pública (VPP) de la zona de la Playa de San Juan, en Alicante, ha dictado una providencia por la que acuerda, a instancias de la Fiscalía, citar a declarar en calidad de testigos el próximo 15 de abril a tres responsables de la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat.

Esos testigos son el director territorial de la Conselleria en Alicante, la jefa del Servicio Territorial de Vivienda de Alicante y el secretario territorial adjunto de Vivienda, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV)

Además, la instructora ha decidido librar un oficio a la Conselleria para que manifieste si unos informes aportados a la causa han sido elaborados exclusivamente por el secretario territorial adjunto de vivienda o si ha sido auxiliado para ello por otros empleados públicos.

En este segundo supuesto, la Conselleria deberá identificar a esas personas y los cargos o puestos que ocupan en el organigrama institucional.

El "escándalo" de Les Naus, en palabras del propio Luis Barcala, alcalde, ha provocado una tormenta política en el ayuntamiento de Alicante con varias dimisiones, entre ellas de la concejal de Urbanismo, la popular Rocío Gómez, la directora general municipal María Pérez-Hickman, cuyos dos hijos y un sobrino han adquirido una VPP, y también del jefe de gabinete de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Miguel Ángel Sánchez.

También varios funcionarios han sido apartados o han sido objeto de apertura de expediente, como dos técnicos de Urbanismo.