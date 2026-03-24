Mañueco pide al ministro de Cultura que “se respete y actualice el acuerdo de vincular el Museo del Prado con el Palacio de los Águila de Ávila"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha enviado una carta al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en la que solicita que “se respete y actualice el acuerdo de vincular el Museo del Prado con el Palacio de los Águila de Ávila, incorporándolo al actual Plan de Actuación 2026-2028 de la institución”.

Palacio de los Águila

fuera del plan de actuacion del museo del prado

Una solicitud que llega después de saber que el proyecto abulense no figura en el Plan de Actuación 2026-2028 del Museo del Prado, aunque sí estaba recogido en el anterior Plan 2022-2025 y existía un acuerdo directo adquirido por el entonces ministro de Cultura, Miquel Iceta, alcanzado en la

reunión mantenida en el Ministerio en marzo de 2023.

Que se garantice la presencia permanente, singular y específica del Museo del Prado en el Palacio de los Águila de Ávila” Alfonso Fernández Mañueco Alfonso Fernández Mañueco

En la misiva remitida al ministro, Mañueco solicita que este acuerdo “sea respetado y actualizado en el actual marco de planificación, y que se tenga en consideración la Proposición no de Ley (PNL) aprobada en el Congreso de los Diputados el 11 de noviembre de 2025 para garantizar la presencia permanente, singular y específica del Museo del Prado en el Palacio de los Águila de Ávila”.

Interior del Palacio de Los Águila

En este contexto, Fernández Mañueco solicita que el Ministerio de Cultura remita una propuesta de convenio a tres bandas entre el propio Ministerio, el Museo del Prado y la Junta de Castilla y León, con el objetivo de garantizar que el nuevo pabellón o Sala Prado en Ávila cuente, de manera temporal y continuada, con obras de máximo nivel procedentes del Museo del Prado, así como con préstamos nacionales e internacionales que permitan configurar un programa expositivo de calidad.

COMPROMISO DE LA jUNTA CON EL PROYECTO

Además, destaca que la relevancia estratégica de este proyecto llevó a la Junta de Castilla y León a comprometerse a asumir el coste de la gestión del Museo de Ávila en el Palacio de los Águila con el objetivo de impulsar un espacio único, singular y de gran proyección para la ciudad de Ávila y para el resto de la Comunidad, y recuerda que en junio de 2024 el Ejecutivo autonómico hizo entrega al Ministerio del correspondiente programa museográfico, cumpliendo así el Gobierno de Castilla y León con los compromisos adquiridos.

Interior Palacio de los Águila

Finalmente, Fernández Mañueco apela a la responsabilidad del Ministerio para reconducir esta situación, que está generando preocupación y malestar en Ávila y en la Comunidad, confiando en que se adopten las decisiones necesarias a la mayor brevedad posible.