Fin de semana soñado en Alicante: sol, calor y cero complicaciones meteorológicas
Calor estable y sin sorpresas: así será el fin de semana en Alicante
Este fin de semana se presenta con un clima casi perfecto para disfrutar del sol en Alicante. Las temperaturas se mantienen constantes y agradables, con cielos mayormente despejados que invitan a aprovechar al máximo el litoral y las terrazas.
Sábado
Se espera un día soleado con máximas cercanas a los 31 °C (87 °F), y cielos despejados. Ideal para un día de playa, paseo o piscina. Las mínimas por la noche rondarán los 22 °C, perfectas para cenar al fresco sin pasar calor.
Domingo
Continuará la línea del sábado, con sol y presencia de algunas nubes ocasionales. Las temperaturas seguirán siendo estables: entre 30 °C y 31 °C como máxima, y mínimas alrededor de 23 °C. Muy cómodo para actividades al aire libre, aunque sin olvidar la protección solar.
