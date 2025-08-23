COPE
Podcasts
Alicante - Novelda
Alicante - Novelda

Fin de semana soñado en Alicante: sol, calor y cero complicaciones meteorológicas

Calor estable y sin sorpresas: así será el fin de semana en Alicante

Imagen de archivo de la playa del Postiguet de Alicante
00:00
Descargar

José Ramón Zaragoza

Alicante - Publicado el

1 min lectura

Este fin de semana se presenta con un clima casi perfecto para disfrutar del sol en Alicante. Las temperaturas se mantienen constantes y agradables, con cielos mayormente despejados que invitan a aprovechar al máximo el litoral y las terrazas. 

Sábado

Se espera un día soleado con máximas cercanas a los 31 °C (87 °F), y cielos despejados. Ideal para un día de playa, paseo o piscina. Las mínimas por la noche rondarán los 22 °C, perfectas para cenar al fresco sin pasar calor. 

Domingo

Continuará la línea del sábado, con sol y presencia de algunas nubes ocasionales. Las temperaturas seguirán siendo estables: entre 30 °C y 31 °C como máxima, y mínimas alrededor de 23 °C. Muy cómodo para actividades al aire libre, aunque sin olvidar la protección solar.

Escucha en directo

En Directo COPE ALICANTE

COPE ALICANTE

Lo último

Programas

Últimos audios

Último boletín

09:00H | 23 AGO 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking