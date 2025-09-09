El riesgo de fuertes lluvias deja sin clase a 215.000 alumnos de 44 municipios de Alicante

El episodio de lluvias intensas en la provincia se centrará entre las 12 y las 20 horas.

Un total de 44 municipios de Alicante han suspendido este martes las clases por la alerta de lluvias y tormentas, por lo que 215.000 alumnos de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional no han acudido a clase, según han informado la Conselleria de Educación.

Los centros afectados son 355 públicos dependientes de la Conselleria de Educación, 52 privados-concertados y 14 privados.

Las localidades que han suspendido las clases son Alicante, Albatera, Algorfa, Algueña, Almoradí, Benejúzar, Benferri, Benidorm, Benijófar, Biar, Bigastro, Callosa de Segura, Calp, Catral, Cox, Crevillent, Daya Nueva, Dolores, el Camp de Mirra, El Campello, El Pinós, Elche, Formentera del Segura y Granja de Rocamora.

También se han visto afectados por esa medida Guardamar del Segura, Ibi, Jacarilla, Los Montesinos, Orihuela, Orxeta, Rafal, Redován, Relleu, Rojales, San Fulgencio, San Isidro, San Miguel de Salinas, Sant Joan d'Alacant, Sant Vicent del Raspeig, Santa Pola, Teulada, Tibi, Torrevieja y Xàbia.

Alicante ha cerrado el Castillo de Santa Bárbara, los parques de la ciudad y también ha prohibido el baño en las playas, donde luce la bandera roja. También han sido canceladas este martes las actividades físicas al aire libre.

hasta 40 litros en una hora

La provincia de Alicante está en alerta naranja durante toda la jornada. Las acumulaciones por lluvia pueden ser de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) publicados en su página web.

En el litoral norte de Alicante se acumularán en doce horas hasta 100 litros por metro cuadrado.

Emergencias mantiene la alerta naranja por lluvias y tormentas en toda la provincia de Alicante y en el litoral sur de Valencia y nivel amarillo por lluvias y tormentas en todo el interior y litoral norte de Valencia.