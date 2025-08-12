La reivindicación que lanzan los veterinarios desde Alicante para abaratar las consultas: "Somos los únicos"

Casi la mitad de los hogares españoles tienen una mascota, pero cada vez es más caro y complicado garantizarles una atención veterinaria adecuada. Así lo denuncia el nuevo presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios de España, el alicantino Gonzalo Moreno, que asumirá el cargo en septiembre y que ha pasado por los micrófonos de Mediodía COPE Alicante para analizar el delicado momento que vive el sector.

Los veterinarios llevan meses alzando la voz con concentraciones y paros —como los registrados este año en Alicante y en otras ciudades— contra una normativa que, aseguran, pone en duda su profesionalidad. Una de las medidas más polémicas es la limitación en la prescripción de medicamentos para animales, lo que, según el colectivo, compromete la salud de los pacientes y añade trabas burocráticas que restan tiempo a la atención directa.

A este escenario se suma un dato que indigna al sector: la veterinaria es la única profesión médica con IVA del 21%, lo que encarece considerablemente el coste para los propietarios de mascotas. “Ir al veterinario se está convirtiendo en un lujo que no todos se pueden permitir. Esto va en contra del bienestar animal y de la salud pública”, afirma Moreno.

El nuevo presidente nacional subraya que, en un país donde millones de personas conviven con animales, es necesario un cambio legislativo que garantice el acceso universal a la asistencia veterinaria. Mientras tanto, el sector seguirá movilizado y en diálogo con las administraciones para revertir una situación que, advierten, podría tener graves consecuencias para el cuidado y la salud de las mascotas.