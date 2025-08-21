Si recibes esta llamada en Alicante, cuelga: no es Aguas de Alicante, es un intento de estafa

La empresa mixta Aguas Municipalizadas de Alicante, responsable del servicio de abastecimiento en la capital, ha lanzado una seria advertencia a la ciudadanía tras detectar varios intentos de estafa en su nombre.

Según ha informado la compañía en su perfil oficial de X (antes Twitter), los fraudes se están llevando a cabo mediante llamadas telefónicas y mensajes SMS que intentan suplantar la identidad de la empresa.

Desde Aguas de Alicante recuerdan que sus agentes siempre reproducen una locución de protección de datos en cualquier comunicación oficial y, lo más importante, nunca solicitan datos bancarios ni información sobre la ocupación de viviendas.

La empresa advierte: “No llames a números de teléfono que te faciliten en llamadas o SMS sospechosos”. En caso de duda, recomiendan contactar exclusivamente por los canales oficiales de la compañía, disponibles en su web y oficinas habituales.

Este aviso pretende frenar los intentos de fraude y proteger a los usuarios, que cada vez son objetivo más frecuente de campañas de suplantación de identidad a través de medios digitales.