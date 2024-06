Un profesor desmonta las quejas por el examen de matemáticas: "Es bastante sencillo"

Sergio Fabra es el director de la Academia Serfa en Alicante. ¿Qué ha pasado realmente con el examen de matemáticas en la EBAU que ha provocado las críticas por parte de los alumnos en la Universidad de Alicante?.

Las quejas se han repetido en muchas universidades españolas en esta semana de Pruebas de Acceso a la Universidad.

Un examen con 8 problemas en el que solo había que elegir cuatro para buscar la máxima nota. "Solo con dos resueltos correctamente, tenías el aprobado", como recuerda Sergio.

¿Fueron realmente problemas tan díficiles? "Desde mi punto de vista y viendo el examen detenidamente, creo que es asequible y bastante sencillo", explica el profesor alicantino.

En menos de una hora

"Llevo cuatro años sin ejercer por cuestiones laborales y de negocio, tampoco he repasado, pero lo podría tener resuelto en menos de una hora", argumenta.

"Muchas veces los estudiantes se guían por infinidad de resoluciones que hay en internet. Hacen muchos ejercicios, sin saber muy bien lo que se está haciendo y no se razonan los problemas, no se entiende el transfondo que hay en cada concepto matemático", agrega Sergio, quien aclara: "Todo esto hace que se vaya bajando el nivel y al final en las universidades no creamos profesionales fuertes y la brecha entre la carrera y el ámbito laboral se hace cada vez más grande".