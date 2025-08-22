Jagoba Arrasate explica el 'incidente' con Maffeo en el entrenamiento: "Le invité a salir..."

El técnico del RCD Mallorca, Jagoba Arrasate, lanzó este viernes un mensaje contundente ante las peticiones de Cyle Larin para salir del club afirmando que "el único club que apostó por Larin fue el Mallorca pagando un traspaso".

"¿Por qué no es recuperable Larin? Nos ayudó en momentos puntuales ganando varios partidos fuera de casa, estuvo peor en la segunda vuelta como todos. El único equipo que ha apostado por Larin fue el Mallorca pagando un traspaso, los demás mucho hablar, pero nadie apuesta por él", expresó.

Otro futbolista que quiere salir del club es el argentino Pablo Maffeo, sobre el que aclaró una situación del entrenamiento del miércoles: "Maffeo tiene una molestia en el pie y le invité a salir del entrenamiento porque no lo veía bien, luego está cuando uno lo interpreta como quiere pero yo tengo que pensar en el partido", a lo que el entrenador añadió que fue porque "no estaba bien en una tarea, nada más".

Uno de los temas que más preocupaban al técnico era jugar a las 17 horas: "El club ha hecho todo lo posible por cambiarlo, LaLiga se ciñe al histórico y dice que habrá 29 grados. Dicen que se puede jugar, no creo que sea el mejor horario pero el club se ha movido y si no lo consideran, allá ellos", aclaró.