Los profesores valencianos sorprendidos por las consecuencias de la prohibición del móvil: "Ruidos y risas"

La imagen de niños y niñas jugando en el recreo con los móviles o tonos de llamadas que interrumpen el buen funcionamiento de las clases ya no se repite en la Comunidad Valenciana desde hace un mes gracias a la medida del gobierno valenciano de prohibir el uso de dispositivos móviles en los centros de educación. Una medida que algunos colegios ya habían tomado, pero que ahora se ha extendido a todos sin excepción.

En la Comunidad Valenciana la medida está siendo más que bien recibida. Padres y asociaciones se muestran satisfechos y valoran de manera muy positiva el primer mes tras la puesta en marcha de esta iniciativa.

Por ejemplo, desde la asociación Adolescencia Libre de Móviles van más allá, y califican esta medida de “rotundamente positiva”. Así lo confirma en COPE Alicante la Presidenta de esta asociación, es Ana Vayà, quien, además, asegura que muchos profesores se han puesto en contacto con ella para transmitirle su satisfacción.

“Los profesores se sienten más seguros, ya que esta medida respalda la decisión de docentes y directores a la hora de prohibir el uso del móvil por parte de los alumnos en las aulas” asegura Ana Vayà.

La medida no solo ha afectado al buen funcionamiento de las aulas, desde la asociación aseguran que los beneficios se han extrapolado también a otras zonas de los recintos escolares como los pasillos o el patio, tanto es así que muchos profesores “oyen ruidos y risas en los pasillos, y es que ahora los alumnos juega y hablan entre ellos, cuando antes estaban en las esquinas pegados a sus móviles, y el silencio era la tónica general en los tiempos libres”.

??Miles de estudiantes comienzan a preparar los exámanes de final de curso y las pruebas de acceso a la universidad.

??Los 6 consejos para gestionar mejor el tiempo de estudio

El móvil genera adicción en los jóvenes

Miguel Rubio psicólogo técnico del área de prevención del Programa de Jóvenes y familia de Proyecto Hombre reconoce en COPE que “hemos bajado mucho la edad de inicio en el uso de este tipo de dispositivos y las familias deberían plantearse que cuando le entregan a un hijo a una hija un smartphone les estamos dando mucho más que una herramienta de comunicación les estamos dando acceso a tipos de contenido que deberíamos, como adultos responsables, tener muy claro qué usos se está haciendo de este dispositivo”.

Además, el psicólogo destaca que los juegos y aplicaciones que tenemos en nuestros móviles están creados para “dificultar que el joven, o el adulto, salga fácilmente de ese dispositivo”. El problema es que todo está en la palma de la mano y con el planteamiento del bucle, como por ejemplo en las redes sociales, que puedes estar viendo publicaciones o stories “hasta el infinito y esto lleva a dejar de lado el resto de responsabilidades”, con esa coletilla que cada vez escuchamos más los adultos, “un ratito más”.





Síntomas de la adicción al móvil

El proceso de adicción a nuestro teléfono móvil es muy similar al del resto de adicciones, “se pasa por etapas muy parecidas", según el propio Rubio.

“Del uso se pasa al abuso y si no se actúa a tiempo se genera la adicción, porque la persona cuando no puede llevar a cabo esa conducta se siente mal o se enfada”. En el caso de los jóvenes suelen ser conductas agresivas, como por ejemplo “no quieren entregarle al adulto el móvil o se van de casa enfadados”.

Los adultos, ante el inicio de estas situaciones, debe saltarles la señal de alerta porque podemos estar ante el inicio de una adicción, tal y como reconoce el psicólogo, “los jóvenes llegan a dejar de socializar entre iguales y se quedan en casa delante de la pantalla”.

"Los límites son fundamentales". Poner límites ante el inicio de estas situaciones es fundamental en las familias, ya que, en ocasiones, para evitar la reacción agresiva del adolescente o por no entrar en una discusión no se marcan los límites y ellos no identifican el problema porque “todos hacen lo mismo”.