La ATP desvela la increíble cantidad de insultos que reciben los tenistas en las redes sociales: "Voy a romper la tumba de tu abuela"

Los tenistas ATP recibieron más de 162.000 mensajes con insultos en el último año, según determinó un programa de inteligencia artificial que analizó los más de 3 millones de mensajes que recibieron los 245 mejores jugadores del mundo.

Según los datos distribuidos por la ATP, uno de cada diez comentarios recibidos por los jugadores contenía indicios de abuso, mientras que en determinados tenistas este porcentaje se eleva hasta el 50 %.

Los jugadores tienen la posibilidad de denunciar estos mensajes a la ATP para que esta, a su vez, los reporte a las plataformas y eliminen las cuentas que los han vertido e incluso tomen acciones legales. En total, 3.300 comentarios han sido reportados desde que comenzó esta iniciativa en julio de 2024. De las 68 personas identificadas por este servicio, 28 de ellas fueron denunciadas a la policía.

El abuso en redes sociales ha crecido en los últimos años especialmente a raíz de la proliferación de las apuestas deportivas. Katie Boulter, la mejor tenista británica, aseguró que le desearon que tuviera "cáncer" y le amenazaron con dañar la "tumba de su abuela si no se moría"