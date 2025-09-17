COPE
Alicante - Novelda
Ni París ni Roma: este destino mediterráneo es el favorito para un finde perfecto

La razón por la que Alicante es la escapada más deseada en Europa

Alamy Stock Photo

José Ramón Zaragoza

Alicante - Publicado el

Alicante vuelve a situarse en el escaparate turístico internacional. La capital de la Costa Blanca ha sido elegida por los usuarios del buscador de vuelos y hoteles Jetcost como una de las 14 ciudades europeas ideales para una escapada de fin de semana, un reconocimiento que llega en un momento clave: con el auge de las reservas cortas y el título de Capital Española de la Gastronomía 2025 en el horizonte.  

Gastronomía y mar, los grandes atractivos  

Los arroces alicantinos, junto con una oferta gastronómica que incluye mercados históricos como el Mercado Central y más de 700 establecimientos reconocidos con estrellas Michelin y soles Repsol, se consolidan como uno de los grandes reclamos de la ciudad. A esto se suma la isla de Tabarca, única habitada de la Comunidad Valenciana, declarada Reserva Marina del Mediterráneo.  

Patrimonio y vistas únicas  

El Castillo de Santa Bárbara, una de las fortalezas medievales mejor conservadas de España, ofrece a los visitantes una panorámica inigualable de la bahía de Alicante. Este emblema, junto con el encanto histórico de la ciudad y su clima privilegiado, refuerzan a Alicante como destino europeo imprescindible.  

Un auge de escapadas  

Según Jetcost, las búsquedas de vuelos y hoteles para escapadas de fin de semana han crecido un 28% en el último año. Y en ese ranking, Alicante brilla entre destinos como Copenhague, Edimburgo o Viena, confirmando su peso en el turismo urbano de corta estancia.  

