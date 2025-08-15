Ola de calor histórica en Alicante en el puente de agosto: el día más peligroso, hora a hora

Alicante encara el puente del 15 de agosto bajo la que ya es la ola de calor más larga de los últimos 20 años. La AEMET advierte de que el sábado será el día más extremo, con máximas que superarán los 40 grados en el interior de la provincia y sensaciones térmicas aún más altas.

En la costa, el calor también será intenso, con noches tropicales que dificultarán el descanso y mínimas que no bajarán de los 25 grados. Protección Civil y Sanidad insisten en evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales y extremar las precauciones con personas mayores, niños y colectivos vulnerables.

Viernes 15

Cielos despejados en toda la provincia y temperaturas en ascenso. Las máximas alcanzarán los 37-38ºC en el interior (Villena, Elda, Novelda) y rondarán los 32-33ºC en zonas costeras como Alicante capital o Benidorm. Vientos flojos del este y bochorno intenso.

Sábado 16 — Pico de la ola de calor

El día más sofocante del puente. En el interior se superarán los 40-41ºC, con avisos rojos activos por riesgo extremo. En la costa, las máximas rondarán los 35ºC, pero la humedad disparará la sensación térmica. Noches especialmente calurosas con mínimas que no bajarán de 26-27ºC.

Domingo 17

Ligero descenso de temperaturas, aunque seguirá el calor intenso. Máximas de 36ºC en el interior y 31-32ºC en el litoral. Continúa la estabilidad atmosférica con cielos despejados y riesgo moderado-alto de incendios en toda la provincia.

Consejos para el puente

Beber agua con frecuencia, aunque no se tenga sed.

Evitar actividad física en las horas centrales.

Usar ropa ligera y de colores claros.