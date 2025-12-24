La Navidad en Alicante muestra su doble cara: 4.500 menús solidarios frente al auge del catering a domicilio

La Navidad en Alicante presenta una doble realidad gastronómica. Por un lado, la solidaridad de Alicante Gastronómica Solidaria (AGS) ha llevado a la elaboración de 9.000 menús navideños para familias vulnerables, con la colaboración de chefs con estrella Michelín y Soles Repsol. Por otro, cada vez más familias optan por la comodidad y encargan sus cenas a empresas de catering, que han visto un aumento de hasta el 50% en sus pedidos.

Una Nochebuena de apoyo y cariño

Fernando Miñana, voluntario de AGS desde sus inicios, ha explicado en el programa Herrera en COPE Alicante que el objetivo no es solo repartir comida, sino "repartirles un aliento, una ilusión y con todo el cariño del mundo". Para él, "no es un esfuerzo, es todo lo contrario, es una satisfacción poder hacerlo".

Los menús están destinados a personas que viven en la calle, familias con pocos recursos y mayores que han tenido que acoger a hijos o nietos. Para Nochebuena, el menú consiste en una crema de calabaza con pavo relleno, mientras que para Navidad se servirá el tradicional caldo con pelota y cocido alicantino, acompañados de dulces.

La comodidad de la comida por encargo

En la otra cara de la moneda se encuentra el auge de la comida por encargo. Diandra Marqués, CEO de la empresa de catering La Creme by Cremoxo, ha confirmado también en los micrófonos de COPE Alicante un incremento del 50% en los pedidos este año.

Según Marqués, la razón es clara: "cada vez más la gente quiere comer bien, sin pasar el día en la cocina, y disfrutar de lo importante de estos días". Esta tendencia refleja un cambio en los hábitos de consumo durante las festividades.

Las opciones de catering ofrecen menús que van desde los 29 hasta los 40 euros aproximadamente, con platos típicos navideños como cordero, carrilladas o canelones, adaptándose a las preferencias de cada cliente.