El montaje del PSOE de Alicante para criticar las 'no campanadas' de Nochevieja

La polémica sobre la ausencia de las campanadas de Nochevieja en la Plaza del Ayuntamiento de Alicante no ha terminado. Después de que el equipo de gobierno local pidiese disculpas a los alicantinos por un supuesto fallo técnico que impidió que sonasen las campanas, ahora salta la noticia en el principal partido de la oposición, el PSOE.

Y es que el grupo socialista ha centrado sus críticas en los últimos días en el asunto de las 'no campanadas' pero todo indica que ha tenido un desliz en su cuenta de Twitter. El PSOE de Alicante publicó un vídeo de un chico que, al parecer, andaba paseando por la plaza del Ayuntamiento cuando fue abordado de forma espontánea para ser preguntado por la noche de Fin de Año. La entrevistadora comienza: "Perdona, ¿tú estuviste en Nochevieja en la Plaza del Ayuntamiento?", a lo que el chico responde de forma afirmativa y cuenta lo sucedido: "Pues que las campanadas no sonaron. Fue un ridículo nacional por lo que vi en el periódico...". Y añade que ha estado investigando y que más que un fallo técnico fue porque "no contrataron al servicio de música".

El entrevistado, segundo por la derecha, desayunando con Ana Barceló y otros miembros de las Juventudes SocialistasCOPE Alicante









Pero la supuesta entrevista espontánea continúa y el joven añade que el alcalde debería pedir perdón "por su negligencia" y que el año que viene se pensará si regresa o no a vivir las campanadas frente al Consistorio alicantino.





No obstante, lo que no cuenta el PSOE en su cuenta oficial de Twitter es que el mismo joven del vídeo estuvo unos días antes desayunando con Ana Barceló junto a otros componentes de las Juventudes Socialistas de Alicante, agrupación a la que pertenece, según ha avanzado este lunes el diario Información.