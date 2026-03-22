El modelo alicantino de agua, ejemplo mundial: “Aprovechamos hasta el 99,99%”

El experto Ángel Urbina analiza la situación del agua en Alicante y en la Comunidad Valenciana.

En el marco del Día Mundial del Agua, el ingeniero experto en el tratamiento y reutilización del agua, Ángel Urbina, ha defendido que los trasvases son la solución "más rentable, eficaz y sostenible". Como presidente de la junta central de usuarios del Vinalopó, ha asegurado en COPE Comunidad Valenciana que la gestión hídrica en la región es un modelo de referencia global. "La eficacia del uso del agua en la Comunidad Valenciana es ejemplar en el mundo entero", ha afirmado.

Urbina ha destacado el avanzado nivel tecnológico del regadío valenciano, que permite un aprovechamiento casi total de los recursos. "Nosotros, cada gótica de agua, como decimos, usamos el 99,99%", ha explicado, señalando el uso del riego localizado y las energías renovables. Esta eficiencia, según el experto, otorga "moral y firmeza para pedir soluciones al déficit hídrico que tiene la Comunidad Valenciana".

Gestión ejemplar de los regantes

El ingeniero ha puesto en valor el papel de las comunidades de regantes, entidades que califica como un ejemplo de gestión en toda Europa y que cuentan con una larga tradición, como demuestra el Tribunal de las Aguas de Valencia, reconocido como Patrimonio de la Humanidad.

España está inundada de agua. Es ahora más que nunca cuando hay que repartir bien el agua hacia las zonas con más déficit" Ángel Urbina Ingeniero experto en el tratamiento y la reutilización del agua

En este sentido, ha recordado un dicho que ilustra la extensa cultura de la gestión del agua en la zona: "Ángel, donde no hay agua hay mucha tinta, hay muchos papeles". Esta frase refleja cómo la escasez ha obligado históricamente a desarrollar una gobernanza primorosa de los recursos hídricos.

La filosofía de los trasvases

Ante la situación actual, con embalses llenos en gran parte de España, Urbina subraya que "es ahora más que nunca cuando hay que decir, si tenemos recursos y agua en los sitios donde ha llovido, tenemos que tener infraestructura para llevar esa agua a sitios que no ha llovido", lo que define como "la filosofía de los trasvases".

Ángel Urbina, junto a su mujer y el presidente Toni Pérez, el día en el que fue nombrado Alicantino de Adopción por la Diputación Provincial.

Ha insistido en que las infraestructuras hidráulicas son clave no solo para distribuir el agua, sino también para mitigar inundaciones, una práctica que, recuerda, se remonta a fenicios, romanos y árabes. Sobre el impacto en las cuencas donantes, ha sido tajante: "No las afectan para nada". El agua, explica, "se coge de donde ya no hace falta al usuario inicial, no es quitarle nada a nadie".

Reutilización y 'vertido cero'

El experto también ha defendido la reutilización de aguas depuradas, un campo en el que la Comunidad Valenciana es líder. Ha destacado el proyecto de vertido cero en la bahía de Alicante, una iniciativa "singular, única en Europa", que busca tratar el agua de dos depuradoras para su uso en regadío, evitando su descarga al mar.

Urbina ha dejado claro que no se opone a ninguna fuente de agua: "Nosotros no decimos que no, ni al agua reutilizada, ni a la desaladora. Todo el agua bien tratada y bien consumida en el sitio adecuado es interesante".

El agua debe dejar de ser elemento de confrontación, sí de unión" Ángel Urbina Ingeniero experto en el tratamiento y la reutilización del agua

Finalmente, Ángel Urbina ha lamentado la politización del agua, señalando que "solamente existe el problema cuando se juntan dos políticos de distintos signos y se pelean por el agua". Ha criticado que solo se cuestione el trasvase Tajo-Segura mientras otros, como los del Ebro a Bilbao o Tarragona, no generan debate. Su alegato final ha sido un llamamiento a la concordia: "El agua debe dejar de ser elemento de confrontación, sí de unión".