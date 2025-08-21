El misterioso “dragón azul” llega a Guardamar: qué es y por qué obliga a prohibir el baño

Las playas de Guardamar del Segura (Alicante) han tenido que cerrar el baño de forma preventiva tras la aparición de dos ejemplares del Glaucus atlanticus, conocido popularmente como “dragón azul”, un pequeño molusco marino cuya picadura puede provocar vómitos, náuseas y fuertes dolores.

El hallazgo se produjo en la playa de Vivers, junto a la desembocadura del río Segura. Desde entonces, ondea la bandera roja en la zona y se mantiene el dispositivo de vigilancia por parte del Ayuntamiento y los socorristas.

El alcalde, José Luis Sáez, ha explicado que este animal es extremadamente raro de encontrar en el Mediterráneo, ya que suele habitar en aguas templadas y tropicales, y podría haber llegado arrastrado por las corrientes.

Con apenas 4 centímetros de longitud, este llamativo molusco de color azul metálico y gris plateado se alimenta de medusas como la carabela portuguesa, de la que almacena toxinas para su defensa. Esa capacidad lo convierte en una especie peligrosa al contacto con humanos, por lo que las autoridades recomiendan no tocarlo bajo ningún concepto, ni siquiera con guantes, y avisar a los socorristas en caso de detectar nuevos ejemplares.

Mientras tanto, se pide a los bañistas extremar la precaución y esperar a nuevas indicaciones antes de volver a meterse al mar.