Los 6 consejos para gestionar mejor el tiempo de estudio

En la búsqueda de una gestión del tiempo eficaz y productiva, Juan María Sánchez, responsable del servicio de Orientación Universitaria de la universidad CEU Cardenal Herrera de Elche,ha ofrecido en Mediodía COPE Alicante una serie de consejos cruciales para los estudiantes. Lo primero que debe considerar un estudiante es ser realista con su planificación, adaptándola a su disponibilidad y nivel de energía diario. "Una planificación debe ajustarse a tu disponibilidad. Ser realista con tu planificación implica tener en cuenta varios aspectos. Cada día tenemos un nivel de energía diferente", explica Juana. Es esencial que los alumnos conozcan su rendimiento y productividad diaria, adaptándolos a sus necesidades reales y asignando tiempo para imprevistos.

Establecer Objetivos Semanales y Mensuales

La gestión del tiempo pasa por establecer objetivos claros y alcanzables. Juana recomienda dedicar media hora semanal para organizar el calendario. "Siéntate un tiempo a la semana frente a tu calendario mensual, tu planificador semanal o agenda y establece tus objetivos mensuales y semanales. Estos deben ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y temporales", afirma Juana.

Priorizar y Distribuir Tareas

Una clave fundamental es la distribución de tareas según su dificultad. Juana sugiere priorizar las tareas considerando la fecha de entrega, la importancia, la energía personal y el tiempo disponible, utilizando la Matriz Eisenhower. "Haz primero lo urgente e importante. Luego, decide cuándo realizar lo importante pero no urgente. Delegar lo urgente pero no importante y, finalmente, eliminar lo no urgente y no importante", recomienda.

Importancia de los Descansos y la alimentación

Hacer descansos regulares es esencial para mantener la concentración y productividad. "Es importante tomar descansos mientras estudias. Un descanso entre sesiones de estudio puede mejorar tu capacidad de concentración y aumentar tu productividad y creatividad al mismo tiempo", asegura Juana. Además la alimentación ayudará a tener energía y afrontar los exámenes. Sánchez, recomienda llevar a cabo una buena dieta y no saltarse ninguna comida.

Evitar Distracciones

Para evitar la pérdida de tiempo, Juana enfatiza la necesidad de identificar y manejar distractores internos y externos. Entre los internos se encuentran pensamientos y preocupaciones personales, mientras que los externos incluyen redes sociales y páginas de internet. "Identifícalos, escríbelos en una hoja e intenta dejarlos a un lado durante la sesión manteniéndote activo/a y focalizando la atención en la tarea. Deja a un lado las redes sociales durante el estudio. Evita consultar el móvil durante el estudio. Se asertivo y di No. Establece tus prioridades", recalca.

Establecer un Horario de Estudio

Un horario de estudio bien definido es crucial. Desde el SOUAD, recomiendan planificar la sesión de estudio respondiendo a preguntas como: "¿Qué tengo que hacer hoy?" y estableciendo temas específicos para estudiar. Juana sugiere dividir las horas y establecer descansos regulares, focalizarse en una sola tarea y combinar asignaturas en cada sesión.

Incorporar Repasos Regulares

Para mejorar la gestión del tiempo, los expertos sugieren planificar e incorporar repasos en todas las sesiones. "Estudia de forma espaciada, alterna las materias y planifica tus repasos. Para estudiar es fundamental tener una buena planificación y para repasar también", concluye Juana. Estos consejos buscan proporcionar a los estudiantes herramientas prácticas para optimizar su tiempo y mejorar su rendimiento académico de manera efectiva.