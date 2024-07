Llega la primera ola de calor del verano a Alicante

Hasta ahora, y a diferencia del pasado verano, julio estaba siendo llevadero. Aunque las temperaturas han rondado los 30 grados, no ha habido humedad y el viento daba algún respiro. Calor, pero no axfisiante. También por las noches se ha podido dormir bien y no ha sido necesario tirar mucho de aire acondicionado.

Lo bueno se acaba porque llega la primera ola de calor a la provincia que subirá los termómetros, desde hoy y hasta el viernes, hasta superar los 37 grados en el sur de la provincia y las comarcas del interior. En el resto del litoral, en la zona norte, también se registrará una subida de las temperaturas que se sumará a un alto índice de humedad lo que hará que el tiempo sea bochornoso.

Lo de conciliar el sueño tampoco va a ser fácil. Las noches serán tropicales y tampoco nos van a dar tregua porque las mínimas estarán en torno a los 25 grados.

Esta primera ola de calor terminará "el fin de semana. Ahí notaremos un descenso y llegaremos a temperaturas más normales para este mes", explica Jorge Olcina, director del Observatorio Meteorológico de la Universidad de Alicante.

De momento hay decretado aviso amarillo en el interior de Alicante y su litoral sur durante todo el día de hoy y mañana también estarán en aviso amarillo el litoral de Alicante, por máximas de 37 grados en la zona de Orihuela y el interior por temperaturas de 38 grados,

Riesgo de incendios

La escalada de las temperaturas ha disparado el riesgo de incendios forestales. Ante esta situación, desde Protección Civil y Emergencias alertan de que en caso de verse sorprendido por un incendio forestal, es necesario avisar al 112 de inmediato; no adentrarse en el monte, buscar zonas de gran visibilidad y libres de material combustible y atender siempre las indicaciones de las autoridades competentes.



Además, piden especial atención a las normas sobre prevención de incendios y periodos autorizados para realizar quemas de rastrojos, y evitar arrojar cigarros, basuras y, especialmente, botellas de vidrio que hacen efecto lupa con el sol porque, las negligencias provocan gran parte de los fuegos.