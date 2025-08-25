COPE
El ladrón del “vaso de agua”: detenido en Alicante tras una oleada de robos en viviendas habitadas

Fingía estar perdido y acababa con tus tarjetas

José Ramón Zaragoza

Alicante

La Guardia Civil ha detenido en Alicante a un hombre de 57 años, con un amplio historial delictivo, acusado de una oleada de robos en viviendas habitadas de San Juan y Mutxamel. Su modus operandi era tan simple como sorprendente: fingía estar desorientado, pedía un vaso de agua y, en un descuido, sustraía dinero, tarjetas bancarias y objetos de valor.

La operación, bautizada como “Withbeard”, ha permitido esclarecer hasta cinco robos con fuerza, además de un hurto en una vivienda, otro en un comercio y dos estafas cometidas mediante el uso fraudulento de tarjetas sustraídas.

El engaño para ganarse la confianza

El sospechoso accedía a los domicilios a plena luz del día. Si se encontraba con los moradores, recurría a su coartada: aparentar desorientación y pedir agua para desactivar cualquier sospecha. Aprovechaba ese momento de confianza para registrar bolsos y carteras.

Gracias al análisis de pruebas y a la colaboración de la Policía Nacional, los agentes lograron identificarlo y detenerlo, incautando 582 euros en efectivo relacionados con los robos.

El detenido, que contaba con un largo historial de antecedentes, ya ha pasado a disposición judicial. El Juzgado de Instrucción nº5 de Alicante ha decretado su ingreso en prisión provisional mientras continúa la investigación.  

