Iban a por cualquiera: así actuaban los dos ladrones que cometieron siete robos en apenas trece horas
Alicante
La Policía Nacional ha logrado frenar una auténtica oleada delictiva en Elda, donde dos varones de 26 y 28 años fueron detenidos después de cometer hasta siete robos con violencia en apenas 13 horas. Entre las víctimas se encontraban personas de avanzada edad, algunas de las cuales sufrieron lesiones durante los forcejeos.
Los hechos se produjeron en un solo día, cuando los dos arrestados —actuando de forma coordinada y planificada— atacaron a varias personas para arrebatarles sus bolsos, empleando una violencia extrema.
La rápida reacción de la Policía Nacional permitió establecer un dispositivo de búsqueda y localización que dio fruto en pocas horas: los sospechosos fueron identificados, detenidos y se recuperaron varios de los objetos sustraídos, que ya han sido devueltos a sus propietarios.
Ambos detenidos han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Elda, que ha decretado su ingreso inmediato en prisión.
Un operativo policial eficaz que ha frenado lo que podría haber derivado en una cadena de robos aún mayor en la comarca.