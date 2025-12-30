Hallado muerto a tiros un joven inglés en Orihuela Costa: la Guardia Civil investiga un posible crimen violento

La Guardia Civil investiga la muerte violenta de un joven inglés de 29 años cuyo cadáver fue encontrado la noche del pasado día 21 en el interior de una vivienda en Campoamor, en el término municipal de Orihuela-Costa (Alicante). Según fuentes cercanas al caso, el cuerpo presentaba varias heridas por arma de fuego.

Investigación bajo secreto

El Equipo de Homicidios de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Alicante se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer los hechos. Por su parte, el Juzgado de Instrucción del partido judicial de Orihuela ha decretado el secreto de las actuaciones.

Por el momento, no ha trascendido si se han producido detenciones relacionadas con el suceso ni cuál podría ser el posible móvil del crimen. La investigación sigue en curso a la espera de nuevos avances.