Hallado muerto a tiros un joven inglés en Orihuela Costa: la Guardia Civil investiga un posible crimen violento
El cuerpo de la víctima, de 29 años, presentaba heridas por arma de fuego y fue hallado en la urbanización de Campoamor, en la costa de Alicante
Alicante - Publicado el
1 min lectura
La Guardia Civil investiga la muerte violenta de un joven inglés de 29 años cuyo cadáver fue encontrado la noche del pasado día 21 en el interior de una vivienda en Campoamor, en el término municipal de Orihuela-Costa (Alicante). Según fuentes cercanas al caso, el cuerpo presentaba varias heridas por arma de fuego.
Investigación bajo secreto
El Equipo de Homicidios de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Alicante se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer los hechos. Por su parte, el Juzgado de Instrucción del partido judicial de Orihuela ha decretado el secreto de las actuaciones.
Por el momento, no ha trascendido si se han producido detenciones relacionadas con el suceso ni cuál podría ser el posible móvil del crimen. La investigación sigue en curso a la espera de nuevos avances.
Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.
Temas relacionados
Escucha en directo
COPE ALICANTE
"Este tramo final de 2025 es la primera vez que da la sensación de que, realmente, el "sanchismo" ya no da más de sí
Sergio Barbosa
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h