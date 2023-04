"Hablar de chapuza en la avenida de la Constitución es una temeridad, la obra no está acabada"

Polémica en Alicante con la apertura del tramo peatonal de la avenida de la Constitución. Mientras algunos residentes y concejales de la oposición se han quejado del mal acabado de los trabajos y de la falta de sombras tras la retirada de los árboles, hoy el equipo de gobierno local se defiende. El portavoz municipal adjunto, Manuel Villar, ha sostenido hoy que las obras no están terminadas y que hablar de chapuza le parece "una temeridad".

En los últimos días han surgido muchas quejas tras la aparición de baldosas rotas, adoquines que se mueven o detalles que todavía no están acabados. Desde el Ayuntamiento de Alicante recuerdan que esta obra todavía no ha finalizado pero que "había que abrir la avenida para la Semana Santa". El concejal Villar se ha mostrado contundente hoy con sus explicaciones: "La obra no está acabada. Había que abrir la avenida estos días por cuestiones de seguridad. Empezar a hablar de chapuzas y este tipo de cuestiones me parece una temeridad. Cuando esté acabada y haya que recepcionarla, la obra estará en perfectas condiciones", ha explicado el edil en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno local.

Los comerciantes, contentos

Mientras tanto, los comerciantes del centro sí que aplauden que este tramo peatonal se haya abierto para Semana Santa y entienden que va a suponer un impulso para las compras de estos días. "Dejando de lado las imperfecciones, a nosotros nos parece que la actuación ha quedado fantástica. En estos días ya hemos podido ver el gran flujo de personas y esto es importante para el comercio", comenta a COPE Vicente Armengol, presidente de los comerciantes alicantinos.

