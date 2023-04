Alicante propone construir tres puentes provisionales para terminar con el aislamiento del parque del Mar

Sigue la problemática en la parte sur de Alicante por la falta de accesos al conocido como parque del Mar, que está separado de la ciudad por la barrera que forman las vías del tren. El concejal de Urbanismo, Adrián Santos, ha pedido a Adif la cesión de 722 metros cuadrados para construir tres pasos peatonales provisionales sobre las vías en la fachada litoral que permitan unir esta zona verde con la ciudad mientras se tramita el proyecto definitivo.

El Ayuntamiento ha recordado este lunes que, en la actualidad, la entrada sur de Alicante cuenta con el parque del acceso Sur y del parque del Mar, ambos separados de la ciudad por las vías que daban servicio a la antigua estación de Benalúa. Así, con tal de unir ambos parques con la ciudad, Santos ha incidido en que estos puentes, que tendrían carácter provisional, serían tres pasarelas de 52 m2 en el paseo Joan Fuster, otro de 263 m2 y un tercero de 407 m2 entre Federico Mayo hasta Casa Mediterráneo.

Santos ha resaltado que Alicante ha llegado a un acuerdo con Adif y con la Autoridad Portuaria para acelerar el proceso de desafectación de las vías ubicadas en el acceso sur de la ciudad, un acuerdo que concuerda "con la única solución técnica posible", como es el uso del acceso al Puerto para liberar las vías que llegan hasta Casa Mediterráneo en la actualidad. En este acuerdo se ha tenido en cuenta la propuesta de la Autoridad Portuaria de construir un paso subterráneo para la circulación de vehículos que permita prolongar los desplazamientos hacia el puerto a través del acceso directo desde la autovía A-31.

Los vecinos, indiganados

Mientras tanto, los residentes de esta parte de la ciudad no dan crédito ante este problema. Hace un año convocaron una cadena humana para protestar por la situación de aislamiento y hoy todo sigue igual. "Si no permites el acceso a la ciudadanía no tiene ningún sentido este parque. Los puentes sirven como solución provisional pero esperamos que no sea para siempre", afirma a COPE Sol Garcín, presidenta de la asociación de vecinos Gran Vía Sur - Puerto Avanza.