¡Golpe al top manta! Decomisados 30.000 € en falsificaciones en el Paseo Mártires de la Libertad de Alicante

La Policía Local de Alicante ha asestado un nuevo golpe a la venta ambulante ilegal con la incautación de un millar de productos falsificados durante un operativo especial desarrollado en la tarde-noche de este miércoles en el Paseo Mártires de la Libertad.

El dispositivo, que se prolongó durante ocho horas ininterrumpidas, estuvo a cargo del Grupo Operativo de Intervención Rápida (GOIR) y contó con la participación de quince agentes. El resultado fue la interceptación y retirada de la circulación de 900 prendas deportivas falsas de reconocidas marcas, 65 bolsos de mujer y 35 gorras, todo ello con un valor estimado de 30.000 euros en el mercado negro.

Un grave perjuicio para la economía

El concejal de Seguridad, Julio Calero, ha felicitado públicamente a los agentes implicados, subrayando la importancia de este tipo de actuaciones. “La venta ambulante ilegal supone un grave perjuicio para la propiedad intelectual y la economía reglada, además de incumplir de forma flagrante la ordenanza municipal”, ha señalado el edil, que ha insistido en que la lucha contra el top manta es una prioridad para el Ayuntamiento.

Calero ha recordado que este operativo forma parte de un plan especial de vigilancia reforzado durante el verano, en coordinación con la Policía Portuaria, con el objetivo de frenar la proliferación de falsificaciones en la vía pública.

Un verano de incautaciones récord

La intervención de este miércoles no es un hecho aislado, sino la continuidad de una serie de operativos que han dejado cifras históricas en Alicante. A finales de julio, la unidad Fox destruyó en el vertedero 2.000 kilos de prendas falsificadas incautadas desde la pasada Semana Santa.

Además, a principios de agosto, en una intervención conjunta con la Policía Nacional y la Policía Portuaria, los agentes requisaron 371 equipaciones de fútbol, 168 gafas de sol, 149 bolsos y cinco cinturones. A estas actuaciones se suman otras menores, fruto del incremento de controles en las zonas más sensibles al comercio ilegal.

Lucha contra un fenómeno enquistado

El comercio ambulante ilegal, conocido popularmente como top manta, constituye un problema recurrente en Alicante, especialmente en zonas turísticas y de gran afluencia peatonal. Las falsificaciones no solo afectan a las marcas originales, sino que también impactan en los comerciantes locales que cumplen con la normativa, además de representar un riesgo para el consumidor, al tratarse de productos sin garantías ni controles de calidad.

La Policía Local insiste en que este tipo de operativos seguirán desarrollándose de manera continua para proteger a los consumidores, garantizar la libre competencia y frenar el fraude económico.

Con este último golpe, Alicante refuerza su estrategia contra las falsificaciones y lanza un mensaje claro: la venta ilegal en la vía pública no tiene cabida en la ciudad.