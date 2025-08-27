El giro inesperado en el caso del ciclista atropellado en Elche: “no podía escapar más”

La Guardia Civil ha logrado esclarecer el grave atropello a un ciclista ocurrido el pasado 9 de agosto en la carretera CV-86, en Elche, cuyo autor huyó del lugar tras el impacto. El siniestro dejó a la víctima, un ciclista, con heridas graves y generó una gran alarma social en la comarca.

El aviso llegó al 112, y hasta el lugar se desplazaron agentes del Destacamento de Tráfico de Alicante y un Equipo de Investigación de Siniestros (EIS). El ciclista, auxiliado en un primer momento por una viandante, fue trasladado de urgencia al Hospital General Universitario de Elche.

En la carretera se localizaron restos de la bicicleta con graves desperfectos y fragmentos del vehículo implicado, lo que permitió iniciar una compleja investigación. Los agentes del GIAT (Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico) rastrearon cámaras de vigilancia, talleres y desguaces en busca del coche fugado.

La clave estuvo también en la colaboración ciudadana y la difusión del caso en redes sociales y medios, que aportaron nuevas pistas. Finalmente, el 14 de agosto, apenas cinco días después, el presunto autor —un hombre de 31 años, vecino de Elche— se entregó voluntariamente y reconoció su implicación.

Los daños en su vehículo coincidían con los restos hallados en el lugar del siniestro, por lo que fue detenido e imputado por delitos de lesiones por imprudencia grave y abandono del lugar del accidente. Tras prestar declaración, quedó a disposición judicial en el Partido Judicial de Elche.