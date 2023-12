El 'gastrojeta' de Alicante vuelve a la acción y es detenido dos veces en 24 horas

De poco han servido los cortos ingresos en prisión al conocido como 'gastrojeta' de Alicante. Este lituano de 50 años, y con apariencia de turistas del este adinerado, es conocido en los restaurantes de la ciudad donde acostumbraba a no pagar las cuentas. Su 'modus operandi' es llegar a un establecimiento, comer en cantidad y calidad, y luego fingir un infarto para ser evacuado en ambulancia y así evitar pagar la cuenta. Después de hasta 22 detenciones en el último año y pasar unos días en la cárcel, ha vuelto a hacer de las suyas y esta vez ha sido arrestado dos veces en 24 horas por la Policía Nacional por tratar de hurtar whisky y comida en supermercados de la ciudad.



La primera de las detenciones se produjo el pasado domingo, día 17, sobre las tres de la tarde tras la línea de cajas del supermercado de una conocida cadena de grandes almacenes cuando trataba de hurtar una botella de whisky de tipo bourbon valorada en 28,10 euros. Los agentes, que a la primera le identificaron como el 'gastrojeta', le detuvieron, le tomaron declaración y tras salir de los calabozos, apenas un día después, el lunes 18, volvió a ser arrestado en otro supermercado de la plaza de Gabriel Miró cuando trataba de hurtar artículos valorados en 6,69 euros. En este último establecimiento y en contra de lo que suele hacer cuando le sorprenden con las numerosas estafas o hurtos de su historial, ya que habitualmente no protesta ni huye sino que finge desvanecimientos o infartos, discutió con el empleado que le había llamado la atención, lo que hizo que se avisara a la Policía y que nuevamente fuera arrestado.



Estas dos acciones se corresponden con dos supuestos delitos leves de hurto, ya que el montante no llega ni siquiera a los 50 euros, lo que conllevaría una sanción económica. El 'gastojeta' ha quedado en libertad y posiblemente no tardará en volver a las andadas.