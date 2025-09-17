billie jean king cup
Ucrania acaba con el sueño de España en la Billie Jean King Cup
España perdió en cuartos de final por 0-2 tras las derrotas de Badosa ante Svitolina (5-7, 6-2 y 7-5) y de Bouzas ante Kostyuk (7-6 y 6-2).
Europa Press
Publicado el
1 min lectura
La selección española femenina de tenis se despidió de su andadura en las Finales de la Billie Jean King Cup en los cuartos de final tras las derrotas en los dos partidos individuales de este miércoles de Jessica Bouzas, ante Marta Kostyuk (7-6 y 6-2), y de Paula Badosa, ante Elina Svitolina (5-7, 6-2 y 7-5).
España alargó su sequía en la competición por equipos en la localidad china de Shenzhen y no pisará la penúltima ronda, lo que logró por última vez en el año 2008, cuando fue subcampeona ante Rusia. Las españolas no le pudieron poner mucha emoción, con Bouzas pagando cara su debilidad con el servicio, y con Badosa echando en falta quizá algo más de ritmo competitivo tras mucho tiempo sin jugar y en un final de partido donde le faltó más temple para haber podido forzar el dobles.
