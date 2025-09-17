Siro López ilustra el detalle del plan de Xabi Alonso para recuperar a Vinicius: "Está jugando con eso"

La suplencia de Vinicius frente al Olympique de Marsella este martes en el primer partido de Liga de Campeones para el Real Madrid podría una lectura más completa que la de dejar al jugador en el banquillo por una simple decisión técnica para el entrenador Xabi Alonso, tal como deslizó Siro López en El Partidazo de COPE.

Siro introdujo un segundo nombre en la ecuación. No se trata únicamente de que Vinicius recupere la 'chispa' y la confianza que le acerque a su mejor versión, sino de que Rodrygo no caiga en la sensación de ser un jugador secundario, útil únicamente cuando el intocable no está en el campo.

CORDONPRESS Rodrygo choca sus manos con Mbappé durante el Real Madrid-Olympique Marsella de Liga de Campeones

"Si Rodrygo ve que Vinicius no está al cien por cien, que ni siquiera se le pega bien al balón, y aun así sigue siendo titular indiscutible… ¿qué pensará Rodrygo? Se hundiría en la miseria", reflexionó el periodista madrileño.

La ecuación de Xabi Alonso incluiría a dos jugadores que fueron noticia durante la pretemporada y que estuvieron en el ojo del huracán cuando se planteó la posibilidad de que siguieran su carrera lejos del Real Madrid.

CORDONPRESS Vinicius, junto a Aubameyang durante un momento del Real Madrid-Olympique Marsella de la Liga de Campeones

"Yo creo que Xabi está jugando a recuperar a Vinicius y tener a los demás en un momento en que puedan ayudar y que puedan ser sentirse importantes", continuó Siro.

"Porque si Rodrygo ve que Vinicius no se la bota en el pie y sigue jugando, Rodrygo pensará que qué pinta aquí. Y cuando se necesite de Rodrygo estará hundido", explicó.

Dado lo larga que puede volver a hacerse la temporada, con el horizonte del Mundial 2026 en el próximo verano, Xabi Alonso cree que recuperar al mejor Vinicius es imprescindible, pero no a costa de perder a Rodrygo por el camino.

Cabe recordar que, frente al Marsella, Rodrygo fue titular en el ataque del Real Madrid junto a Mbappé y Mastantuono, y Vinicius, que partió como suplente, salió en la segunda parte.