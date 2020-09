Gastrogumi: Dársena

“Aquí os dejo como cada viernes; los lugares, platos, productos, vinos y experiencias, que me tocaron la fibra por alguna razón, no digo que sean los mejores y no te lo pienso discutir.

Ojalá podáis disfrutarlos tanto como lo hice yo.”

Bienvenidos…

EL LUGAR: DÁRSENA . La proa de un fantástico barco gastronómico observando el mediterráneo. Una cátedra de arroces elaborados sin artificios donde se funde esa alquimia natural de nuestra dieta mediterránea y la pedagogía necesaria para entenderla y sobre todo disfrutarla.

EL VINO... ¡¡Utópico marca la diferencia!! Vinos Utópicos es ese rinconcito en Alicante donde los verdaderos amantes de vino podrán encontrar su auténtico paraíso secreto. Una experiencia única y vibrante, donde la pasión por el vino se destila por los poros de cada una de las experiencias, vinos artesanales, biodinámicos, catas, eventos y sobre todo mucha alma. Abstenerse timoratos y snobs de "las marquitas". Aquí solo se vende y se cata corazón artesanal en estado puro. C/ San Juan Bosco, 9, Alicante, España www.vinosutopicos.com

¡¡Utópico marca la diferencia!! Y SE FUE... Al bar, a la cafetería, al restaurante, a seguir disfrutando del trabajo honesto de todos nuestros profesionales de la hostelería, que en estos tiempos convulsos que corren, y con todas las dificultades que atraviesan, velan por nuestra seguridad en sus establecimientos, aplicando escrupulosamente todos los protocolos sanitarios necesarios, ofreciéndonos esos momentos únicos de felicidad gastronómica; en un plato, una tapa, una sonrisa… Desde esta humilde página semanal, seguiré arropando afanosamente a un sector importantísimo para nuestra economía de las que tantas familias viven y trabajan. No les dejaremos caer. ¡Apoyemos la hostelería! Hoy mi brindis va por todos vosotros. Vídeo

Hasta la semana que viene...

Gumi