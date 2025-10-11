COPE
Palma: lo agrede con una pala metálica y le roba en su propia casa

A finales de septiembre un hombre denunció por una presunta agresión y robo a su compañero de piso con el que mantenía una mala relación y discutía continuamente

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por presuntamente agredir con una pala metálica a su compañero de vivienda y robarle dinero, joyas y una bicicleta en el barrio de Son Anglada, en Palma.

Según ha informado la Policía Nacional , a finales de septiembre un hombre denunció por una presunta agresión y robo a su compañero de piso con el que mantenía una mala relación y discutía continuamente.

 se negó a abandonar la vivienda  

El denunciante explicó que su compañero se negó a abandonar la vivienda y que comenzaron una fuerte pelea, en la que el presunto autor lo golpeó con una pala metálica en la cabeza, el rostro, las piernas y los brazos.

Tras la agresión, la víctima fue trasladada a un centro hospitalario y, según denunció, su compañero aprovechó el momento para robarle dinero, varias cadenas de oro y plata, documentación personal y una bicicleta.

Los agentes del Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Oeste de la Policía Nacional llevaron a cabo un dispositivo policial para localizar al presunto autor, que fue interceptado cerca de la vivienda. Así, fue detenido como presunto autor de un delito de robo con violencia.

