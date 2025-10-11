El 'ejército' de Cristina Galisteo cose corazones para calmar el dolor del cáncer de mama

La empresaria cartagenera Cristina Galisteo ha organizado una nueva edición de su 'cadena solidaria' para confeccionar cojines terapéuticos destinados a mujeres con cáncer de mama. El evento, que ella misma describe como un "maratón", tendrá lugar el próximo martes en Cartagena con el objetivo de superar el récord del año anterior, fijado en 309 corazones solidarios.

No hace falta ser experto en coser, sino que puede poner su granito de arena cualquier persona con ganas de aliviar un poco el dolor de quienes recibirán esos cojines en pleno proceso de la enfermedad del cáncer de mama.

Cualquier persona encontrará su lugar, porque ya van varias ediciones y ya lo tienen todo más que organizado con las mesas en el exterior y las máquinas a todo lo que da en el interior de su establecimiento.

Un cojín que alivia el dolor

Estos cojines no son un simple regalo, sino una herramienta terapéutica diseñada para aliviar las molestias de las pacientes. "Es un cojín muy protocolario, tanto en la forma como en el peso, para que a las afectadas no le duela", explica Galisteo.

La efectividad de estos corazones es tal que la propia organizadora se emociona al recordar el agradecimiento de quienes los reciben: "gente muy cercana, amigas que se lo he regalado, nos la han agradecido, porque 'cómo me calma el dolor', que eso es el objetivo final".

COPE Los corazones ya terminados

Cómo me calma el dolor me dicen al recibirlo, que eso es lo que me emociona, porque es el objetivo final" Cristina Galisteo Responsable de la iniciativa

Una maratón abierta a todos

La cita es el próximo martes 14 de 4:30 a 7:30 de la tarde en la tienda Primores, en el polígono de Santa Ana. La convocatoria está abierta a todo el mundo, sin necesidad de tener experiencia en costura.

"Es una cadena solidaria abierta a todo el mundo, hasta niños han venido", afirma la empresaria. Los voluntarios pueden participar en distintas tareas como dibujar, rellenar o recortar, ya que cada puesto es supervisado para garantizar que los cojines cumplen la estricta normativa.

Galisteo insiste en que nadie debe sentirse intimidado por la cantidad de gente, ya que toda ayuda es bienvenida. "Contra más gente venga, más corazones hacemos", asegura. Además, destaca que no es necesario quedarse durante las tres horas que dura el evento: "Si puedes una horita, pues esa horita, pero lo importante es colaborar".

Cuanta más gente venga, más corazones hacemos y más cojines recibe la Asociación española contra el cáncer" Cristina Galisteo Empresaria

COPE Las participantes de la última edición

Un récord movido por el cariño

Para mantener la motivación, el equipo cuenta con una campana que suena cada vez que se termina un cojín, un gesto que anima a su "ejército" a seguir adelante. La iniciativa es posible también gracias a la colaboración de empresas como Tejidos Santa Ana y Casa Ángel, así como de distribuidores de telas que donan el material necesario.

Cristina Galisteo describe la jornada como "un día mágico y especial" en el que cada puntada se da con un propósito. "Está cosido con muchísimo cariño y por muchas manos que piensan en que a esa persona le haga mucho bien", concluye. El objetivo es claro: batir un nuevo récord de solidaridad.

Si el año pasado fueron 309, el objetivo está claro y es superar esa cifra. Son cojines hechos en forma de corazón, pero además trasladan lo mejor de cada una de las personas que los cose, los rellena o los distribuye.