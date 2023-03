Fernando Benzo Sáinz gana el Premio Azorín con "Los perseguidos"

El escritor madrileño Fernando Benzo Sáinz se ha adjudicado este jueves el Premio Azorín de Novela, convocado por el Grupo Planeta y la Diputación de Alicante, y dotado con 45.000 euros, con la novela "Los perseguidos", presentada al concurso bajo el nombre de "Calles de traición". Benzo Sáinz (Madrid, 1965), director general de deportes de la Comunidad de Madrid, ha ganado este galardón bajo el seudónimo de Hugo Vaanderbilt, con una novela en la que una intrépida periodista indaga sobre la extraña muerte de su novio, lo que desencadena una peligrosa investigación en la que saldrá a la luz toda una trama de delincuencia y corrupción policial y política de más alto nivel.





El escritor sucede a la también madrileña María Zaragoza, quien en 2022 se llevó este premio con "La Biblioteca del Fuego", en una lista de premiados que abrió en 1994 Gonzalo Torrente Ballester con "La novela de Pepe Ansúrez" y al que siguieron Luis Antonio de Villena, Ángela Becerra, Zoe Valdés, Fernando Delgado o Espido Freire, entre otros muchos. Benzo Sáinz, que fue entre 2012 y 2017 subsecretario de Educación, Cultura y Deporte, ha competido este 2023 con otras 206 obras originales procedentes de España (162), Europa (5) y América (8), mientras que los 31 restantes no han especificado procedencia sin especificar.

De los diez finalistas, además del premiado, otros cuatro han concurrido bajo seudónimo: Joan Boix, con "El corazón del mar"; Claudia Fernández, con "Lo que el fuego no apagó"; Guillermo Bell, con "Romance", y Esther Egea, con "Solo la niebla", todos ellos han participado con seudónimo. El resto de obras han estado firmadas por cuatro mujeres: Carolina Redondo Fernández, con "El pasado invisible"; María del Carmen de Frías, con "La Membrana"; Remedios Solano, con "Cristales rotos" y María Teresa Fernández, con "Mariana", además de Miguel Tornadijo, que envió "En el campo del olvido".

En rueda de prensa, Benzo, que tiene "una sensación de despedida" porque no podrá volver a usar el seudónimo de Hugo Vaanderbilt, ha explicado que no sabe "cómo surgió" la novela, pero "sí que crecía sola y se iba de las manos". Así, pese a no saber "por qué surge esta novela", ha expuesto que "cuando uno empieza a cumplir años, empieza a tener una visión global de lo que ha vivido y empieza a construir historias con el arraigo de esas épocas". El escritor madrileño ha relatado que es una obra "muy ambiciosa en tanto que se cuentan relaciones familiares, de amor y también de amistad", por lo que "pese a seer una novela de acción, también pretende tocar otros palos". Esta es su novela "más complicada", ha dicho Benzo, que contaba hasta ahora con nueve novelas publicadas y que ha resaltado que en "Los persguidos" se usan "diferentes voces, hay narración en tiempo presente y pasado, y en primera y tercera persona, además de un enorme trabajo de documentación". Para el madrileño, es "una emoción y un 'shock'", porque el premio implica que se le "va de las manos" la novela, "que relata Madrid desde los años 70 y su perspectiva más oscura, con drogas, corrupción y mafias internacionales".