Éxito total del Tramnochador en Alicante: estas son las líneas favoritas del verano

El Tramnochador, el servicio nocturno de TRAM d’Alacant que conecta las principales líneas del metropolitano durante las noches de verano, ha vuelto a consolidarse como una de las alternativas favoritas de ocio y movilidad en la provincia.

Entre julio y agosto han utilizado este servicio 155.550 personas: 69.365 en julio y 86.185 en agosto, según datos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV).

El día con mayor afluencia fue el 9 de agosto, cuando se registraron 12.395 usuarios. También destacaron las noches del 19 de julio (11.330) y el 12 de julio (10.937).

Por líneas, la L2 (Luceros-San Vicente del Raspeig) fue la más utilizada con 55.822 pasajeros, seguida de la L1 (Luceros-Benidorm) con 32.890 y la L3 (Luceros-El Campello) con 29.986.

En cuanto a estaciones, la de Mercado se coronó como la reina del Tramnochador con 41.057 movimientos, muy por encima de Luceros (25.631) o Marq-Castillo (8.334). Benidorm y San Vicente del Raspeig también superaron los 4.000 usuarios.

El servicio especial funcionó durante 19 noches entre el 4 de julio y el 30 de agosto, incluyendo viernes, sábados y la víspera del festivo del 15 de agosto.