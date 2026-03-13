Detienen al presidente de la Cámara de Comercio de Alicante por un presunto fraude masivo

El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de la patronal Facpyme, Carlos Baño, ha sido detenido este viernes por la Policía Nacional. La operación se enmarca en una investigación por un presunto delito de corrupción relacionado con la gestión de los bonos consumo en una veintena de municipios de la provincia durante los años 2022 y 2023.

Esta campaña de ayudas fue una medida estrella impulsada por la Diputación de Alicante, en la etapa de Carlos Mazón, para reactivar la economía local tras la pandemia. La investigación, coordinada por la Fiscalía Anticorrupción, busca aclarar si existió un posible fraude en la gestión de estos fondos públicos.

Registros en la sede de Facpyme

Agentes del grupo de Blanqueo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han procedido a realizar varios registros en las entidades que gestionaron los bonos. Uno de los puntos clave ha sido la sede de la patronal Facpyme, la cual presidía Baño, quien ha sido detenido precisamente en su calidad de máximo responsable de esta federación y no como presidente de la Cámara.

La detención ha coincidido con un acto previsto para este viernes. Carlos Baño debía participar a las 11.30 horas en la presentación de un informe de turismo en la sede de la Cámara, pero el evento ha comenzado sin él y sin ninguna explicación oficial sobre su ausencia en ese momento. Fuentes del organismo cameral han informado a EFE que la Policía Nacional no ha acudido a sus instalaciones para efectuar registro alguno.

La trama bajo investigación

El programa de bonos, al que la Diputación destinó cerca de 58 millones de euros entre 2022 y 2024, subvencionaba el 50% de las compras en comercios locales. La investigación se centra en dilucidar si Facpyme se habría beneficiado económicamente de forma irregular al ejecutar las campañas a través de una sociedad instrumental.