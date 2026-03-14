La Cova de l’Or revive el Neolítico con el regreso de sus visitas guiadas

El yacimiento arqueológico de la Cova de l’Or de Beniarrés retoma este sábado, 14 de marzo, su esperado programa de visitas guiadas. Esta iniciativa, gestionada por la Fundación CV MARQ en colaboración con el Ayuntamiento de Beniarrés, permitirá a los visitantes explorar uno de los enclaves más significativos del Neolítico en la región.

Un recorrido por la vida en el Neolítico

La experiencia está programada durante los fines de semana hasta el próximo 12 de julio y ha sido diseñada para ser totalmente inmersiva. El recorrido comienza en el Centro de Interpretación con la proyección de un vídeo que contextualiza el yacimiento y su entorno medioambiental y paisajístico. Posteriormente, un vehículo traslada a los asistentes hasta el sendero que conduce al paraje arqueológico.

Tras un breve paseo a pie disfrutando del Valle del Benicadell, los visitantes acceden al interior de la cueva. Allí, guías especializados dirigen el trayecto por el museo de sitio, ofreciendo una explicación detallada sobre las fases de ocupación y el modo de vida de sus pobladores de hace más de 7.000 años.

Un yacimiento de referencia internacional

La Cova de l'Or está considerada un yacimiento arqueológico de referencia internacional del Neolítico. Fue convertida en museo de sitio por la Diputación de Alicante con el fin de proteger y difundir su alto valor histórico. El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha reiterado que "el Centro de Interpretación está gestionado desde su apertura, en 2022, junto al Ayuntamiento de Beniarrés, a través del convenio de colaboración suscrito con la Fundación MARQ".

Horarios y reservas

Las personas interesadas pueden consultar más información o reservar su entrada a través de la página web oficial del museo, www.marqalicante.com. El horario de visita es de 9:00 a 14:00 horas durante los sábados y domingos, con salidas programadas hacia la cueva a las 9:00 y a las 11:30 horas.